8M. La sala Ajuntament Vell de Formentera inaugura el próximo martes, 1 de marzo, la exposición ‘Descobreix-te sense tabús’, con imágenes y textos creados por el fotógrafo y diseñador Llorco Llorenç y la modelo y poeta Nadine Marina. Se trata de una de las actividades del Consell y la asociación Espai Dones con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo.

«Extravagante, irreverente, crítica, descarada, provocativa; con estilo propio y con voz propia», es la imagen de la mujer que quiere trasladar ‘Descobreix-te sense tabús’, la exposición que han organizado el Consell de Formentera y la asociación Espai Dones con motivo del Día de la Mujer y que se inaugura el próximo lunes, 1 de marzo, a las 18 horas en la sala del Ajuntament Vell.

La muestra, creada por Llorco Llorenç —fotógrafo y diseñador— y Nadine Marina —modelo y poeta— consta de quince imágenes que presentan lemas diferentes. El lema, además, se desarrolla en un pequeño texto donde se amplía el mensaje, «para que llegue también a aquellas personas poco familiarizadas con el feminismo», señalaron ayer desde el Consell en un comunicado. Algunos de los reclamos que Femmeskandol reivindica son: ‘Feminismo no es que me ayudes a planchar’, ‘Lucha como una mujer’, ‘Descúbrete sin tabúes’, ‘No somos histéricas somos históricas’ y ‘Las canciones románticas me aburren’.

«Cambio de perspectiva»

El proyecto empezó a gestarse a final de 2017, cuando Llorco Llorenç y Nadine Marina coinciden en las calles de Barcelona y surge entre ellos, de inmediato, una fuerte química creativa. «Con su trabajo proponen un cambio de perspectiva y exploraron las diversas maneras de romper los estereotipos asociados a los roles de la mujer. En sus fotos usan elementos relacionados con el universo femenino dándoles protagonismo y sentido crítico», señalaron.

Llorco Llorenç se ha formado junto a artistas como Ouka Leele, Sam Haskins y América Sánchez. Premiado en varias ocasiones por sus obras, ha expuesto en la feria Arco, en la Fundación Miró, en Sephora y en la Sala Blanquerna. Nadine Marina es antropóloga, maestra de primaria, poeta, feminista, fundadora del proyecto artístico Lola Lolita Nolola y autora del poemario ‘No quiero ser madre’.

La muestra se podrá visitar en el Ajuntament Vell desde lunes 1 hasta sábado 13 de marzo de 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Los domingos y los lunes por la mañana, la sala permanece cerrada.