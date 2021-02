El Govern no tiene fecha para la hemodiálisis en el Hospital de Formentera

Estaba interesado en conocer de primera mano hasta dónde llega el compromiso del Govern de poner en marcha en el Hospital de Formentera el servicio de hemodiálisis.

Ignacio Monge explicó que la conversación había sido cordial y que la consellera le dijo «que el proyecto es complejo, que tienen que adecuar las instalaciones [del Hospital de Formentera] y que hay que contratar a un nefrólogo». «Me ha explicado que todo esto va lento, pero que lo tiene en cuenta», añadió.

Los afectados de Formentera están «muy contentos con la atención» que les prestan en Can Misses, pero llevan muy mal el viaje en barco

Monge preguntó directamente a Gómez si había alguna fecha prevista para el inicio del servicio, «pero me ha contestado que no, que no hay día», lamentó.

También aprovechó para trasmitir a la consellera que los afectados de Formentera están «muy contentos con la atención» que les prestan en Can Misses, pero insistió en que lo que peor llevan es el viaje, especialmente cuando regresan, debido a los efectos del tratamiento.

«Ha sido muy cordial y comprensiva, pero nos hemos quedado igual que estábamos», resumió Monge la charla con Gómez.