El Club Náutico Ibiza confía en poder seguir gestionando las instalaciones de la veterana sociedad ibicenca, pese a que la oferta que presentó al concurso temporal convocado por la Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha sido excluida por la entidad por un defecto de forma.

En su oferta para el concurso, el Club Náutico no presentó el IVA de la fianza de explotación, como había solicitado la APB, por lo que ha sido rechazada. La entidad ibicenca alegó que no incluir el IVA en la propuesta no vulneraba el principio de igualdad, puesto que su oferta era la única presentada al concurso, pero este recurso no ha sido aceptado por la Autoridad Portuaria.

El abogado del Club Náutico Ibiza, Rafel Palmer, recordó ayer a Diario de Ibiza que la de Balears es la única Autoridad Portuaria de toda España que pide el IVA y que este requisito «va en contra de la ley de contratos».

De cualquier forma, la entidad ibicenca confía en que a finales de este mes, cuando finaliza la autorización temporal que le fue concedida, la Autoridad Portuaria de Balears decida prorrogarla pese al defecto de forma por el que ha rechazado la oferta, dado que no se presentó ninguna otra al concurso.

La otra posibilidad, en caso de que la prórroga no se hiciera efectiva, sería que la APB convocara un nuevo concurso para esta gestión temporal, hasta que se convoque el que decidirá la autorización definitiva para gestionar las instalaciones ibicencas. El Club Náutico lleva años luchando por mantener la gestión de la entidad y ha tenido que sortear hasta ahora numerosos obstáculos, pese a contar con el respaldo de las instituciones de Ibiza.