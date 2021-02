A medida que se reduce la presión asistencial en el Hospital Can Misses, en Ibiza, regresan a la normalidad aquellas plantas que se tuvieron que reconvertir en unidades covid ante el importante incremento de ingresos de pacientes con coronavirus que se produjo tras las fiestas navideñas. El Área de Salud pitiusa informó ayer de que el pasado miércoles se llevó a cabo «el primer repliegue» de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que hasta ahora contaba con quince camas en su zona natural más las siete habilitadas en Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) para enfermos críticos covid y las siete destinadas a pacientes no covid en la Unidad de Reanimación Post Anestesia (URPA). Desde ayer solo se cuenta con un área ampliada de la UCI y se libera la URPA, que recupera su función, la de alojar a los pacientes que se despiertan de una operación quirúrgica. Tras el traslado el miércoles a la CMA de dos pacientes críticos no covid que estaban en la URPA, quedan quince camas para enfermos covid en la UCI y siete camas para pacientes críticos no covid en la CMA.

Por otro lado, ayer se recuperó también la planta de Medicina Interna G para la hospitalización de pacientes no covid. Esta unidad, con 34 camas, fue reconvertida en planta covid el pasado 17 de enero como primer paso del plan de contingencia ante el aumento de la demanda asistencial. Le siguieron en esta ampliación las unidades de Traumatología y Cirugía para la atención al paciente positivo en coronavirus, plantas que desde hace quince y siete días ya han vuelto a la normalidad. Con la recuperación de esta unidad G, quedan actualmente 112 camas para pacientes covid, 41 en la unidad F, quince en la UCI y 56 en la Unidad de Media Estancia Ca na Majora.

Tras el traslado de los pacientes de la planta G que se llevó a cabo a lo largo del día de ayer, hoy se procederá a la desinfección y limpieza profunda de esta unidad.

Asimismo, la activación de este punto del plan de contingencia permitirá recuperar hoy la normalidad en las plantas de Maternidad y Pediatría. La planta de Tocoginecología ha albergado durante este período a pacientes no covid pertenecientes a otras especialidades médicas y la planta de Pediatría ha acogido a las pacientes de maternidad y a los pediátricos.

La directora gerente, Carmen Santos, señaló ayer que «la consolidación de la bajada de la presión asistencial permite dar pasos atrás, contemplados en el plan de contingencia, y ahora todos los esfuerzos están depositados en recuperar la actividad quirúrgica programada siguiendo los puntos recogidos en dicho plan y las recomendaciones de los especialistas quirúrgicos».