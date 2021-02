Baleares prevé vacunar a 364.000 personas al mes desde mediados de marzo

El Gobierno balear tiene la expectativa de, a partir de la segunda quincena de marzo, poder inmunizar a 364.000 personas al mes, unas 91.000 personas a la semana. En tres meses se alcanzaría, pues, la protección de casi 1,1 millones de ciudadanos (la práctica totalidad de la población balear, estimada en 1.149.000 personas), si se tiene en cuenta de que con algunas vacunas se obtiene un alto nivel de inmunización con una sola dosis. Estos cálculos fueron avanzados por Francesc Miquel Albertí, subdirector de Atención Hospitalaria del Ib Salut, durante la celebración del comité ejecutivo de la CAEB al que fue invitado el pasado jueves 18 de febrero y en el que adelantó el plan de vacunación de la Comunitat Autònoma.

Ese encuentro fue seguido por José Antonio Roselló, vicepresidente ibicenco de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), que advirtió de que "Albertí, eso sí, habló en condicional: se logrará ese objetivo si hay vacunas". El subdirector de Atención Hospitalaria explicó en esa reunión que están preparando en toda Balears polideportivos (o el Recinto Ferial, en el caso de Ibiza) para vacunar masivamente a la gente y que, si llegaran las dosis esperadas, "no esperan cuellos de botella", según Roselló. "Afirman que habrá suficientes médicos y enfermeras, que no se producirá un problema de logística. Pero la clave es que lleguen las vacunas. Y eso está en una nebulosa en estos momentos debido a que hay mucha tensión con las farmacéuticas porque no fabrican las suficientes, bien porque la UE ha sido engañada o porque la UE no lo ha gestionado adecuadamente".

Roselló lo considera una buena noticia si, además, "ese boom de dosis también se produce", como es de esperar, en nuestros principales mercados emisores de turistas: Holanda, Alemania, Italia... "El panorama podría cambiar así mucho" de cara a la temporada.

Además, llegar a esos 360.000 vacunados al mes "permitiría superar la presión que se está ejerciendo sobre el Estado para que las comunidades autónomas turísticas puedan tener una prevalencia en cuanto a vacunación. El Gobierno español se opone de momento, pero si es verdad que podemos vacunar a 360.000 personas al mes, se habrá superado bastante la situación y no sería necesario este incómodo proceso de tener que exigir ir nosotros por delante", comenta Roselló.

Roselló se muestra cauto tras el anuncio efectuado el jueves por la canciller alemana Angela Merkel de que la Unión Europea tendrá listo un pasaporte digital de vacunación para poder viajar en verano y que incluiría tanto a los que han recibido las dosis como a los que presenten una PCR y a los que ya hayan pasado la enfermedad: "Pinta bien, pero hay que modular la euforia. Todavía queda camino por recorrer, no será un tema fácil", sobre todo por cuestiones como la protección de datos. Aun así, lo considera "una idea muy interesante" porque "aligeraría" toda la burocracia y la logística si se usara para ello la tecnología QR, como se planteó en el Foro Eivissa Segura. El vicepresidente de la CAEB recuerda que "ya la ministra de Turismo, Reyes Maroto, dijo que es una buena medida, junto a los test de antígenos".

"Sobre ese supuesto incremento de las reservas hoteleras hay que ser cautos"

Respecto a la euforia surgida esta semana tras el anuncio del Reino Unido de que los británicos podrán viajar desde el 17 de mayo (una semana antes se anunció lo contrario, un claro ejemplo de la ciclotimia de su primer ministro, Boris Johnson) si todo va según lo previsto y no surgen imprevistos (como cepas imbatibles), Roselló avisa: "No hay que tener una euforia prematura. Sobre ese supuesto incremento de las reservas hoteleras hay que ser cautos, porque lo que hay ahora son noticias dispersas y poco fundamentadas que, incluso, no se sabe de dónde salen". Las noticias de que, en pocas horas, aumentaron las reservas un 600% "hay que atemperarlas, al menos desde el punto de vista de la empresa. Hay que ser muy cautos y trabajar sobre realidades tangibles".

Reconoce que el sentimiento que hay en el Reino Unido "es de una cierta euforia por el hecho de tener expectativas de poder salir. Y aunque esta crisis tendrá secuelas en toda Europa y en el Reino Unido en concreto, hay dinero embalsado, que no se ha podido gastar debido a los confinamientos, en algunos casos muy duros".

"La cosa -añade- pinta bien porque allí van bastante avanzados en la vacunación. Es el efecto inesperado del brexit en el turismo. Así como pasamos muchos meses de pena por lo que pudiera ocurrir con el brexit, ahora nos toca pasar algunas semanas de expectativas dulces. Ojo, expectativas, nada tangible".

Roselló insiste en tener un plan B: si países como Alemania, Francia u Holanda no llegasen a vacunar a tiempo a su población y no se concretaran los pasaportes de vacunación, "habrá que abrir corredores seguros" y, como se acordó en el Foro Eivissa Segura, "establecer controles serios en puerto y aeropuerto". "Ahora -indica- se hace algo, se pide el PCR, pero cuando venga la avalancha eso tiene que mejorar mucho. Tenemos que trabajar en esas dos dimensiones: vacunas y corredores seguros. Si no hay suficiente vacunación no podemos hacer que la economía espere más. Esto se tiene que poner en marcha".