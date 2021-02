El Ayuntamiento de Ibiza rechaza equiparar a los sanitarios de la isla con los canarios

El pleno de Vila rechazó ayer, gracias a la mayoría del equipo de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), una moción presentada por el PP en la que se instaba al Govern a fidelizar a los sanitarios mediante el aumento del importe por residencia, hasta equipararlo con el que perciben en Canarias. También se pedía al Ejecutivo balear que contratara más personal sanitario «para adecuar las necesidades de las plantillas».

El popular Jacobo Varela mencionó la «merma de la calidad del servicio», la «precariedad de contratos» y las plantillas agotadas» tras meses de luchar contra la pandemia y criticó a la presidenta balear, Francina Armengol, «por recortar los salarios»: «Ibiza debe ser un destino al que quieran venir y permanecer un largo plazo. Porque para cuidar a los ciudadanos hay que cuidar primero a los sanitarios, algo que no hace este Govern». A su juicio, «no es normal que un médico deba trabajar 13 años para obtener lo que otro consigue en un mes en Canarias».

Carmen Bonet, edil socialista de Bienestar Social, se mostró ofendida ante esa moción, esencialmente porque consideró que la sanidad vive ahora un momento de esplendor: «Ahora tenemos más sanitarios y en mejores condiciones laborales, hemos recuperado los recortes que ustedes hicieron cuando gobernaron. Hacen demagogia con este tema».

"¿Cómo explicarán que no les equipararán por residencia con Canarias cuando ustedes indemnizan a sus cargos políticos con 18.000 euros por residencia?" Jacobo Varela - Concejal del PP

Bonet se remitió incluso al Govern de José Ramón Bauzá (que concluyó hace seis años) para asegurar que con los populares todo era mucho peor. Calculó en más de dos millares los nuevos sanitarios y señaló que el Govern ha «aumentado dos veces» el plus de fidelización que «los populares congelaron». «¿Es usted consciente de que lleva seis años gobernando? No me hable ni de Bauzá ni de Franco [ni de El Cid, dijo luego Roberto Algaba, de Ciudadanos]. ¿Con qué parte de la moción discrepa? ¿Cómo va a justificar su voto en contra?», respondió Varela, que lanzó otra pregunta que quedó sin respuesta: «¿Cómo explicarán que no les equipararán por residencia con Canarias cuando ustedes indemnizan a sus cargos políticos con 18.000 euros por residencia?».

Para Bonet, que mantuvo el modo ofendido en on todo el rato, las referencias al pasado, aunque sea lejano, tienen justificación: «Claro que hay que mirar atrás, para no encontrarnos con las mismas políticas y recortes», dijo.

Acelerar la vacunación

También fue rechazada por el equipo de Gobierno la moción en la que el PP solicitaba instar al Govern a aportar la cantidad necesaria de vacunas para alcanzar la inmunidad en la isla antes de la temporada, agilizar el calendario de vacunación y, si es necesario, rubricar «convenios con la sanidad privada e incluso pedir ayuda al Ministerio de Defensa». Además solicitaba más personal y puestos de control en aeropuerto y puerto para evitar la entrada de contagiados, ayudas a los sectores afectados por los cierres y un plan de choque para el tejido empresarial de Ibiza.

La popular Lourdes Cardona, que duda de que el 70% de los ciudadanos estén inmunizados antes del verano si continúa este ritmo de vacunación, reclamó que las vacunas que llegan a Ibiza «no regresen luego a Mallorca». «Somos los últimos en vacunar. La única isla que sigue en nivel 4. Es un motivo más que suficiente para que el Govern nos dé prioridad», afirmó. José Luis Rodríguez, portavoz de Ciudadanos, apoyó «un control más estricto de las entradas por barco y avión», así como dejar de ser «los últimos de la fila» a la hora de vacunar: «Somos la Comunitat que menos dosis recibe. ¿Por qué?, por tener la población más joven. Somos afortunados...», dijo en modo irónico. «No podemos esperar a que sean los turistas seguros los que lleguen a un destino inseguro», advirtió.

La edil de Turismo y Comercio, Dessiré Ruiz Mostazo, considera, sin embargo, que «avanzamos a buen ritmo» con la vacunación: «Somos la cuarta Comunitat en ranking de vacunación del Estado». Rechazó la petición de que Ibiza pida al Govern ser prioritaria en la inoculación porque se sigue «un protocolo objetivo que se ha de cumplir». Ruiz también indicó que «no es verdad que se vayan a Mallorca nuestras vacunas». La edil explicó que cada bandeja de vacunas (que no se pueden dividir antes de llegar a su destino y que son remitidas directamente a la isla) contienen 1.170 dosis cada una (en el caso de Pfizer), pero no siempre son necesarias tantas en Ibiza, por lo que se derivan a Mallorca o Menorca las que sobren en ese momento. En ese sentido, Ruiz acusó a Cardona de «politizar la salud», de «demagogia y postureo con las vacunas». «Es una irresponsabilidad esta moción -añadió- porque da a entender que el Govern no hace lo posible y no ha estado a la altura de las circunstancias, cuando no es verdad. Mantienen una oposición consistente en la lectura sesgada y maliciosa de los datos».

Cree Ruiz que es normal que los medios de comunicación «le compren» esa manera de hacer política, «pues viven de eso, pero es irresponsable por su parte». El alcalde, Rafa Ruiz, incidió en que «hay un protocolo pactado en el Consejo Territorial de Salud para todas las autonomías. Y usted [por Cardona] lo quiere cambiar. Me sorprende su postura. Me preocupa esa postura», apuntó el alcalde, para quien «es un error hablar de vacunación y territorio. Hay que hablar de protocolos».