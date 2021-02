La Policía Local de Sant Josep irrumpió ayer en una reunión de unas 15 personas en una caseta varadero en la playa de es Calonet, en Cala Tarida. Según la imagen que han subido los agentes a las redes sociales, se aprecia a un grupo de gente, con niños, y la mayoría de ellos con mascarillas, reunido con bebida y comida.

Fuentes del Ayuntamiento de Sant Josep explican que en esta reunión se encontraban una quincena de personas, pero algunas de ellas salieron huyendo cuando vieron que se acercaba la policía.

Los agentes finalmente identificaron a 13 adultos, y cada uno de ellos se enfrenta a una multa de entre 3.001 y 60.000 euros, según el régimen sancionador del Govern con el nivel 4 reforzado vigente en Ibiza y que prohíbe las reuniones sociales entre no convivientes.

La Policía Local de Sant Josep explica en el texto que acompaña la foto en las redes sociales: "De verdad que no nos gusta tener que perseguir las reuniones de personas no convivientes, es más, nosotros también estamos deseosos de poder abrazar a nuestros amigos y familiares, de pasar unos ratos de risas sin preocupaciones, pero estamos viviendo tiempos que ni en las películas imaginábamos, miles de fallecidos, millones de contagiados, negocios en la cuerda floja...¿DE VERDAD NO PODÉIS ESPERAR UN PAR DE MESES? Hoy -por ayer- hemos tenido que denunciar muy a nuestro pesar a trece personas que tendrán que pagar unas multas muy duras...y esperamos que ninguna de estas personas tenga que pasar por Can Misses, ¡QUE ALLÍ YA TIENEN SUFICIENTE TRABAJO!".