Conferencia 26 febrero | 18 horas - 'Creación de paisajes sostenibles'

Crear paisajes sostenibles bajo los principios de la permacultura es el objetivo de Ecodisseny, una empresa comprometida con el medio ambiente en Ibiza. Su director, Marcos Tur, explicará en su ponencia de la jornada online ‘Caminos hacia la sostenibilidad en Ibiza y Formentera’ (www.diariodeibiza.es) diferentes sistemas idóneos para aplicar en la isla.

Va a participar en la jornada ‘Caminos hacia la Sostenibilidad en Ibiza y Formentera’, donde explicará la actividad de Ecodisseny, especialista en proyectos de paisajismo y permacultura. ¿Podría definir qué es la permacultura?

Es una metodología de diseño que se inspira en el funcionamiento de la naturaleza y tiene como objetivo que las actividades humanas tengan la menor huella ecológica posible. En ella incorporamos muchas técnicas y muchos sistemas: bioconstrucción, manejo y gestión de agua, energías renovables, producción de alimentos, reciclaje, huertos ecológicos, bosques comestibles...

La gestión del agua es uno de los aspectos más importantes, ¿cómo lo abordan cuando inician un proyecto?

Cuando abordamos un proyecto, lo primero que hacemos es mirar el agua, especialmente en Ibiza. Buscamos todas las estrategias para aprovechar al máximo el agua de lluvia, que se quede trabajando en nuestra finca o en nuestra casa. En la vivienda, el agua de lluvia la almacenamos en aljibes para reutilizarla en los tanques de los inodoros y demás usos de la vivienda. Las aguas grises pueden ir por un canal y reutilizarse muy fácilmente en el riego, y las aguas negras tienen que llevar un tratamiento de depuración y regeneración que consiste en un filtro biológico: las plantas son las que depuran el agua. Una vez ha pasado por estos canales depurativos (fitodepuración), el agua sale con un nivel de calidad muy bueno y se puede utilizar en el riego de frutales, setos y plantas ornamentales en general.

¿Y cómo consiguen ese aprovechamiento del agua de lluvia en el paisaje?

Generamos un diseño de paisaje que distribuye el agua de lluvia de forma homogénea para que se infiltre en el terreno y no se vaya por un torrente al mar. El objetivo es retener el agua de lluvia en nuestro terreno para que los árboles, plantas y cultivos la puedan aprovechar.

¿Podría poner algún ejemplo de estos sistemas?

Un ejemplo es el jardín de lluvia, una infraestructura muy integrada en el paisaje que permite llevar todo el agua que nos sobra en casa a los acuíferos. La cisterna de la vivienda tiene una capacidad limitada. Cuando el agua la supera, la llevamos a una especie de pozos llenos de piedras por los que se termina infiltrando en los acuíferos. El pozo es el último recurso que utilizamos. Los acuíferos en Ibiza están muy castigados, incluso algunos a punto de colapsar, si eso ocurre pueden tardar cientos años en recuperarse. Por eso priorizamos absolutamente el agua de lluvia o de las desaladoras, si disponemos de ellas. Aunque habría que alimentar esas desaladoras con energías renovables.

Con sus proyectos no solo incentivan el respeto al medio ambiente desde la propia vivienda, sino que protegen el entorno de la isla en general.

Efectivamente. El enfoque del diseño ecológico es un enfoque holístico, tiene en cuenta todos los elementos del sistema, cómo se interrelacionan para que el proyecto sea lo más eficiente posible. Y no solo miramos el beneficio de la vivienda en particular sino del sistema en general: todo está conectado, no solo en nuestra parcela sino que todo tiene que estar vinculado a un ecosistema más grande.

¿Cómo logra el paisajismo reducir los consumos energéticos de una vivienda?

Según cómo diseñemos nuestros jardines podemos modular el clima del entorno de la vivienda. Como paisajista, por ejemplo, puedo ayudar a la vivienda plantando árboles de hoja caduca en la fachada sur, de manera que en verano tengo grandes sombras que refrescan el suelo y el aire que entra en la casa. Cuando llega el otoño, pierden la hoja y permiten que el sol entre y caliente la vivienda. También puedo poner árboles de hoja perenne en la cara norte de la vivienda que hagan que los vientos fríos del norte, en invierno, pasen por encima de la casa y no la enfríen. La ubicación de la piscina puede ayudar también a refrescar el ambiente de la casa. Todos los elementos que colocamos tienen muchas funciones.

¿En qué consiste la agricultura regenerativa?

Consiste en que la agricultura no solo no contamine sino que absorba grandes cantidades de CO2 para revertir la problemática del cambio climático. Hace ya muchos años, desde los 90, sobrepasamos todos los límites biofísicos del planeta. Ahora ya no se trata de actuar de forma sostenible, sino de regenerar el medio ambiente. Si somos capaces de transformar la agricultura en agricultura regenerativa, podríamos convertir todo ese CO2 en materia orgánica; de este modo, el suelo se convierte en una esponja que retiene el agua en la tierra, mejora la fertilidad y evita su erosión, junto a muchos beneficios medioambientales (servicios ecosistémicos). Las administraciones deberían pagar a los agricultores por los servicios ecosistémicos de la agricultura regenerativa, ya que son un bien común.

¿Qué son los bosques comestibles?

Es una metodología que recrea un vergel más sofisticado: se crea un sistema agrícola que imita el funcionamiento ecológico de los bosques. A los bosques no hay que ir ni a podar, ni a fertilizar ni a mantenerlos, son sistemas cerrados que funcionan solos. Si soy capaz de imitarlo y reproducirlo en mis sistemas agrícolas voy a necesitar mucha menos energía, mucho menos petróleo, menos agua, menos mano de obra... y, además, con múltiples servicios medioambientales. Plantamos árboles y plantas altas (unas productivas y otras que sirven de apoyo al resto), árboles frutales, arbustos con frutos secos y de bosque (nueces, pistachos, frambuesas...), capa inferior con plantas pequeñas productivas, plantas melíferas, plantas que atraen aves, tubérculos, hongos y plantas trepadoras para aprovechar el espacio también en altura. Tengo múltiples capas interconectadas que imitan el funcionamiento natural. Son nuevos modelos agrícolas que son muy productivos, usan pocos recursos y tienen múltiples servicios ecosistémicos.

¿Por qué jardinería ecológica?

Necesitamos transformar la forma en la que nos relacionamos con el planeta. El diseño de jardines propone incrementar la biodiversidad y no perder las variedades locales adaptadas a nuestras condiciones climáticas, mejorar el ciclo hidrológico y generar entornos libres de venenos que produzcan alimentos saludables que nos nutran y llenen de salud.