La Iglesia pitiusa aprovechó la reforma de Aznar para inmatricular 29 propiedades

La Iglesia inmatriculó (inscribió por primera vez en el registro de la propiedad) 38 inmuebles, terrenos rústicos, un cementerio y solares de las Pitiusas (34 en Ibiza y cuatro en Formentera) entre los años 1998 (cuando el Gobierno de José María Aznar modificó el artículo 206 de la Ley Hipotecaria) y 2015 (cuando fue derogado aquel cambio introducido). De esos 38 nuevos registros, en 29 empleó el título de certificación eclesiástica para hacerse con la propiedad, en aplicación de lo dispuesto en la modificación realizada en 1998 y que, durante 17 años, permitió a la Iglesia inscribir bienes sobre la base de certificaciones expedidas por el responsable diocesano correspondiente.

Esas inscripciones aparecen en el listado que el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática remitió el pasado 16 de febrero al Parlamento con todos los registros realizados por la Iglesia en España entre 1998 y 2015. En el caso de las Pitiusas es menos detallado que el elaborado por la dirección general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior del Govern balear en 2017 a instancias del Parlament, que había solicitado que se elaborase una lista de todos los bienes apuntados a favor de la Iglesia católica en la Comunidad Autónoma desde el año 1978.

No obstante, contiene importantes diferencias y matices. En el informe balear sólo se concretaron 25 inmuebles en las Pitiusas, 13 menos que ahora. La razón: sólo incluyó las inmatriculaciones del Obispado pitiuso, no las realizadas por la «Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana», cinco en total, ni tampoco aparecían algunas inscripciones en las que no se utilizó la certificación eclesiástica.

Las inmatriculaciones realizadas por el Obispado mediante la presentación del título de propiedad (no la certificación eclesiástica), la práctica habitual, afectan a nueve inmuebles: Can Rabell (casa), el complejo escolar Sa Real (Edificio Juan XXIII), dos parcelas sin concretar (una en Vila y otra en Sant Antoni), el local y, aparte, el edificio de la «Casa de la Iglesia/Cruz Roja» (se supone que el actual edificio de Cáritas), y una «porción de tierra de secano y bosque conocida por sa Clotada des Puig des Masons», en la venda de Cas Ripolls. Esta, de casi 52.000 metros cuadrados, figuraba en el informe realizado por la dirección general balear de Relaciones Institucionales y Acción Exterior como inscrita por certificación eclesiástica. Pero además hay, por ese procedimiento, dos propiedades a nombre de la «Iglesia Parroquial Salvador»: un solar sin especificar en el listado y un «piso alto y desván, [que] forman parte de la iglesia de San Salvador».

Con certificación eclesiástica

Un total de 29 inmuebles fueron inmatriculados por la Iglesia mediante el uso de la certificación eclesiástica, es decir, como si esta ejerciera de registradora: la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por Aznar en 1998 facilitó a ese estamento católico inscribir a su nombre, sin escritura pública, propiedades que considerara suyas. Siguiendo ese procedimiento, cinco fueron puestas a nombre de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana: el Palacio Episcopal, el jardín «destinado a recreo del prelado [obispo] diocesano»; la «casa-habitación del reverendo [...] de la Iglesia de Santo Domingo»; la «casa-convento de las canonesas agustinas» (Sant Cristòfol, el convento de las monjas de clausura) y su jardín o «lugar de recreo».

El resto está a nombre del Obispado, que en diciembre de 2009 (11 años después de la modificación del artículo 206 de la Ley Hipotecaria) empezó a actualizar su inventario de bienes inmobiliarios, un trabajo que realizó pormenorizadamente Rafael Capitán Roselló. Mediante certificación eclesiástica (no se aportó pues título de propiedad), se inscribieron 21 templos: l’Hospitalet, la Catedral de Santa Maria, Sant Elm, Sant Jordi, Sant Agustí, Sant Josep, Sant Francesc de ses Salines, Sant Joan (y sus dependencias parroquiales), Sant Miquel, Santa Eulària, Santa Gertrudis (y dependencias parroquiales), Sant Carles, Santa Agnès, Sant Mateu, Sant Rafel y Sant Antoni, además de las iglesias de El Pilar, Sant Ferran y Sant Francesc Xavier en Formentera.

El cementerio de La Mola

También registró así los templos de los conventos de Sant Vicent Ferrer i Sant Jaume (El Convent) y de Sant Cristòfol (en el monasterio de las canonesas de Sant Agustí, una parte que, sin embargo, es propiedad de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana).

Aparece inmatriculado con certificación eclesiástica un solar «con edificación de siete metros cuadrados dedicada a almacén». Se trata, según se especificó en el listado elaborado por el Govern balear en 2017, de un terreno urbano (el primero de los que fueron anotados en el registro, concretamente en junio de 2010) situado en Sant Carles y que ocupa 720 metros cuadrados. El Obispado añadió asimismo mediante certificación eclesiástica el cementerio del Pilar de la Mola, que se extiende en 438 metros cuadrados y en los que existe una pequeña construcción de 26 metros cuadrados. Al parecer era el único camposanto que la Iglesia aún no había registrado.

Figura además en ese listado una parcela de terreno «sin nombre» en el municipio de Sant Antoni. Posiblemente sea un solar urbano de Sant Mateu de 4.691 metros cuadrados cuya su posesión fue objeto de un litigio entre la Iglesia y particulares, según figura en el informe del Govern balear.