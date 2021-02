En este sentido, los destinos de Baleares son los que más han sufrido en sus ingresos en 2020 por su gran dependencia de la demanda extranjera.

El Barómetro de Rentabilidad 2020 de los Destinos Turísticos, elaborado por Exceltur, refleja una realidad que, aunque ha sido expuesta en innumerables ocasiones desde marzo del pasado año, pone de relieve con datos muy concretos la caída acumulada de los ingresos hoteleros.

La realidad turística ha sido muy compleja, marcada por dos factores fundamentales.

El primero, el cierre continuo de establecimientos por las restricciones a la movilidad y a la concentración de personas impuesto por las autonomías, el Gobierno central y los de los principales mercados extranjeros, que han situado en niveles mínimos la demanda turística.

El segundo, destaca el informe de Exceltur, ha sido la situación de incertidumbre con aperturas parciales y provisionales seguidas de cierres continuos de muchos establecimientos ante las distintas olas de la pandemia en España y en el extranjero que, junto con las inversiones y sobrecostes para adaptarse a los protocolos de seguridad sanitaria para trabajadores y clientes, han elevado notablemente los costes operativos, haciendo que el balance de resultados empresariales sea aún más negativo.

Con este panorama, es lógico que los hoteles de Ibiza hayan sufrido notablemente las repercusiones de la situación sanitaria del mundo.

La situación de Ibiza y Baleares

Los establecimientos hoteleros de Ibiza vieron caer sus ingresos un 86,8% en 2020, con solo un 27% de la oferta abierta y un RevPAR de 54,1€ (-48,5% vs los 104,9 €de 2019). El RevPAR es el medidor utilizado en la industria hotelera para valorar el rendimiento financiero de un establecimiento o una cadena. Es una abreviatura del inglés, Revenue Per Available Room, ingreso por habitación disponible.

Los ingresos de la planta hotelera de Baleares se limitó al 10% de los niveles de años anteriores, concentrada en julio y agosto. La elevada internacionalización de sus destinos (supeditación del 90% de demanda extranjera, que se desplomó un 92,5% en comparación a 2019), la dependencia del avión como medio de transporte de acceso para la demanda nacional y la alta concentración de actividad en los últimos meses de primavera y verano, se han concretado en una caída de la facturación de su planta hotelera del 89,3% de media, afectando dramáticamente a la economía de las islas por su impacto sobre las ramas de actividad directa e indirecta vinculadas con el turismo y todo su empleo asociado.

El 70% de los establecimientos hoteleros del archipiélago no han abierto desde el fin del verano de 2019, acumulando en febrero de 2021 17meses sin ingresos. Aquellos abiertos lo hicieron con ocupaciones del 38% (frente al 79% en 2019), y tarifas similares a las del año anterior, lo que se tradujo en una caída de la rentabilidad del 51% (41,3 vs 84,4 en 2019).

Balance de enero de 2020, malo también

La ocupación media en los hoteles de Baleares bajó en enero de 2021 hasta el 9,6% de las plazas, frente al 13,9% de diciembre y lejos del 36,8% que se registraba un año antes, según los datos de Coyuntura Turística Hotelera publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

En el primer mes de 2021, la cifra de viajeros alojados en hoteles de Baleares bajó un 84,2% en comparación con el año anterior, hasta situarse en 10.669 personas. De ellas, 7.759 son residentes en España y 2.910, viajeros extranjeros.

Por otro lado, el número de pernoctaciones fue un 89,3% inferior al de enero de 2020, con 24.724 en total. La estancia media se situó en 2,32 días, cuando un año antes era de 3,42 días.

En enero de 2021 los hoteles de Ibiza recibieron 2.450 viajeros, con 5.342 pernoctaciones

En enero permanecieron abiertos, según la estimación del INE, un total de 58 hoteles: en diciembre eran 63 y un año antes eran 127. Estos 58 hoteles suponen 3.687 habitaciones y 8.311 plazas.

A pesar de la ocupación media del 9,6%, el grado de ocupación en fin de semana sube hasta un 10,44%. Por habitaciones, la ocupación es del 15,6%. El personal empleado fue de 624 personas.

Por zonas, los hoteles de Mallorca recibieron 7.201 viajeros (4.917 residentes en España), con un total de 17.598 pernoctaciones. Dentro de la Isla, la zona Palma-Calvià suma la mayor parte de viajeros (6.561) y pernoctaciones (16.252). Por su parte, los hoteles de Ibiza recibieron 2.450 viajeros, con 5.342 pernoctaciones.

Bajan los precios

Los precios hoteleros bajaron un 5,97% en Baleares en enero, si bien en valores absolutos mantiene el segundo índice más caro del país, por detrás de Canarias.

En cuanto a los indicadores de rentabilidad, la tarifa media diaria (ADR) bajó un 8,49% interanual hasta 71,94 euros en Baleares, y los ingresos por habitación disponible (RevPAR) se situaron en 11,83 euros, un 67,4% menos que el año anterior.