La fuerte polémica originada por los altos cargos no residentes en Mallorca que cobraban un plus de 22.000 euros quedó resuelta ayer tras la aprobación por parte del Govern de un cambio en las condiciones. Se aplica una importante reducción en el sobresueldo. Además, si antes los cargos que no residían en Mallorca también percibían estos 22.000 euros de forma fija y sin necesidad de justificar, ahora solo lo cobrarán los de las otras islas.

Recibirán 12.000 euros anuales que deberán ser justificados con facturas de billetes de avión y de barco por desplazamientos a sus islas de origen. La cantidad fija a percibir se queda en solo 6.000 euros, no será preciso justificar y está destinada a sufragar los gastos de alquileres, hoteles y manutención.

La controversia se originó a raíz de que más de una docena de cargos, la mayoría de Podemos, percibía este plus habiendo venido desde la Península. También se detectó que algunos cargos lo cobraban pese a tener residencia fija en Mallorca. Ahora todas estas situaciones quedan clarificadas con la nueva modificación y volverá a sus orígenes de ser un plus solo para que los políticos de otras islas puedan participar en la acción de Govern. Hay que recordar que fue el PP en 2011 el que abrió el plus a los políticos fichados de fuera de Balears y Podemos se aprovechó de ello.

Una de las cláusulas de la nueva norma es que los cargos con derecho a percibir esta indemnización tienen la obligación de presentar una declaración responsable de que su residencia está fijada en cualquiera de las tres islas que no sea Mallorca. Asimismo, en el caso de que fijen su residencia de forma definitiva en Mallorca deberán comunicarlo al Govern.