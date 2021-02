Los casos activos de coronavirus en las Pitiusas se sitúan por debajo de los mil, situación que no se daba desde el pasado 9 de enero, según acaban de comunicar la conselleria balear de Salud y el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Esta situación se produce después de una jornada en la que el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses detectó dos nuevos casos y los médicos dieron casi un centenar de altas a afectados, un total de 99. Esto, junto con un fallecimiento sitúan los casos activos en 925.

En las últimas horas, el coronavirus se ha cobrado una nueva vida en las Pitiusas. Se trata de una mujer de 66 años con patologías previas que estaba ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses. Con ella son ya 96 los fallecimientos por covid en Ibiza y Formentera, 63 de ellos registrados únicamente en lo que va de 2021.

Ayer únicamente se diagnosticó de covid a dos personas. Aunque hay que recordar que en domingo sólo se llevan a cabo pruebas urgentes, es decir, a personas que deben ingresar en el hospital, se trata de una cifra especialmente baja. De hecho, no se registraba un número tan bajo de nuevos contagios en un lunes desde el pasado 30 de noviembre, según el histórico de la conselleria de Salud.

Los pacientes de las Pitiusas hospitalizados por covid en estos momentos son 91. De ellos, 84 están en centros de Ibiza y otros siete están en el Hospital Son Espases, en Mallorca, a donde fueron trasladados hace unas semanas. El Hospital Can Misses acoge a 70 ingresados en plantas Covid y a doce en la UCI. En la Policlínica Nuestra Señora del Rosario hay otros dos enfermos de coronavirus, ambos en su unidad de críticos. "La bajada de casos críticos de covid ha permitido a la UCI volver a su espacio natural y deja por el momento el área ampliada en la zona de Cirugía Mayor Ambulatoria, aunque mantiene la de Reanimación con siete camas para pacientes con otras patologías no relacionadas con el coronavirus en la que hay cuatro pacientes", ha detallado la gerencia de Can Misses.

En sus casas, con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria hay 834 enfermos, 823 en Ibiza y otros once en Formentera. El número de profesionales sanitarios en vigilancia se ha reducido durante el fin de semana y son ahora 37, de los que 25 están contagiados.