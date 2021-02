Carla López, microbióloga clínica de Son Espases: «El coronavirus necesita tiempo para adaptarse y poder convivir con nosotros»

Microbióloga clínica (Zaragoza, 1985) de Son Espases. Es la responsable de la unidad genómica microbiana que realiza las secuenciaciones para detectar las mutaciones del nuevo coronavirus.

Carla López Causapé llegó a Mallorca hace diez años con la licenciatura de Química por la Universidad de Zaragoza bajo el brazo. Se doctoró en Biología por la UIB y se formó como especialista en Microbiología y Parasitología Clínica en Son Espases durante los preceptivos cuatro años. Desde 2014 trabaja en el laboratorio del hospital de referencia. En enero de 2020, gracias a un contrato Juan Rodés del Instituto Carlos III, decidió montar la unidad genómica microbiana en Son Espases cuando el nuevo coronavirus apareció y le dio la vuelta a todo.

¿Cuál es la función de una unidad genómica microbiana?

Ahora es posible obtener el genoma completo de cualquier microorganismo. El genoma es donde reside toda la información genética del virus, todo lo que puede manifestar este microorganismo u otros como las bacterias.

¿Y qué consigue con la secuenciación genómica?

Al secuenciarlo obtienes la máxima información que puedes conseguir. Para ponerte un ejemplo, con esa información podrías saber el color de los ojos que tendría el virus... ¡si los virus tuvieran ojos, claro está!

¿Cuándo empezaron a realizar las secuenciaciones?

Empezamos en el mes de marzo en el marco de un consorcio formado por investigadores de varios hospitales del país. Más tarde los hemos hecho de manera independiente.

¿Cuál es el principal motivo de realizar estos análisis?

Un virus con mutaciones puede llegar a alterar incluso el propio diagnóstico del contagio. Hay que estar vigilantes por si las mutaciones afectan a la forma en que se trasmite, a la acción de las vacunas... Secuenciamos por ejemplo una reinfección tras la vacunación para ver por qué se ha producido.

¿Qué porcentaje de PCR positivas secuencian para vigilar posibles mutaciones?

Un 5% del total de las pruebas positivas que diagnosticamos nosotros y que nos mandan el resto de hospitales públicos de las islas. Somos el único laboratorio público con capacidad de realizar esta secuenciación genómica.

¿En qué situación nos encontramos ahora en lo que a circulación de variantes víricas se refiere?

Aproximadamente un 40% de los casos los produce la variante británica, aunque aún queda mucho de la variante que causó la segunda ola pandémica en Europa, que se dice que se originó entre los trabajadores temporeros agrícolas de Aragón.

¿Cuál circula ahora más?

La variante británica está desplazando a la de la segunda ola y ahora estarán a la par. Hay más variantes pero ninguna es predominante, el resto es variado.

¿Y de las temidas variantes sudafricana y brasileña?

No hemos detectado ningún caso hasta el momento.

¿Cree que pueden haber llegado a las islas?

Yo creo que realmente a las islas no han llegado y, si lo ha hecho, no han causado una importante transmisión.

...

Quiero decir que no han provocado una transmisión local, eso seguro porque en caso contrario ya lo habríamos detectado. Si han llegado con algún individuo, en él se han quedado.

Al parecer la presencia masiva de la variante británica aconseja ser más cauto a la hora de ir levantando las restricciones. ¿Coincide con esta prudencia?

Sí, porque está demostrado que esta variante es más infecciosa. Hoy puedes tener 80 casos pero la presencia de esta cepa puede hacer que mañana la curva de nuevos contagios sea más elevada. Hay que ser cautos por tanto en la desescalada porque tenemos que proteger a las personas más vulnerables frente a este coronavirus. Y habrá que esperar a que estos colectivos estén inmunizados con la vacuna. Si el virus se sigue trasmitiendo, sigue teniendo la capacidad de mutar.

¿Y podría mutar hasta hacerse inmune a los efectos de la vacuna?

Podría pasar, pero es muy difícil que las vacunas actuales perdieran efectividad por mutaciones.

¿Por qué?

Porque están diseñadas con RNA mensajero. Esto es, te inoculan un fragmento del genoma que codifica la proteína de la espícula, que es la parte con la que el virus se une a nuestras células.

¿Por qué se elogia tanto su seguridad?

Porque no pueden infectarnos jamás. No te inyectan el virus si no tan solo un gen de todos lo que tiene. No es el virus.

Antes ha dicho que es difícil que las mutaciones se hagan inmunes a la vacuna pero se atribuye esa posibilidad a las variantes brasileña y sudafricana...

Las variantes brasileña y sudafricana acumulan, respectivamente, 8 y 12 mutaciones en la espícula. Y se ha visto que con una de esas mutaciones la neutralización de la vacuna no es tan efectiva.

¿Por qué muta el virus?

El virus quiere sobrevivir y para ello nos necesita. Por eso a través de las mutaciones quiere llegar a un equilibrio con nosotros porque necesita nuestras células para sobrevivir. Hay otros agentes, como el citomegalovirus, que lo tiene el 70% de la población. O el virus de la gripe, que ha encontrado el equilibrio con el ser humano. No nos quiere matar porque nos necesita. Actualmente hay circulando otros coronavirus por el mundo que, sin ser pandémicos, causan infecciones respiratorias de manera estacional.

¿Qué tiene que pasar para que este coronavirus pandémico se convierta en uno estacional?

Tiempo. Todo el necesario para completar su proceso de adaptación a la especie humana para poder convivir con ella. Y muchas veces las mutaciones son adaptaciones para conseguir ese equilibrio. Esperemos que con la introducción de la vacuna se adapte antes al ser humano.

Hay quien defiende que el virus tiene una dinámica propia y que las sucesivas oleadas se han dado por todos los países del mundo con independencia de las restricciones que hubieran adoptado. ¿Qué opina de esto?

Que durante la primera ola se veían linajes de la cepa china original que, después del confinamiento duro, no se han vuelto a ver. Eso demuestra que las medidas de contención funcionan.

¿Por qué entonces la gripe llega a Balears a finales de enero y se va un mes después?

Porque sabe cuándo va a poder con nosotros, nuestro sistema inmunitario está más débil en invierno.

La segunda y la tercera ola llegaron antes a Balears pero luego se reprodujeron en el resto del país...

Sí, a nosotros que recibimos más turismo nos llegaron antes. Si los humanos no nos relacionamos, el virus no se transmite. Quizá haya cosas que han llegado para quedarse durante mucho tiempo y haya que trasladar el ocio desde los bares y discotecas hasta la naturaleza.