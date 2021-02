Absuelven a un acusado por la falta de imparcialidad de la magistrada que le juzgó

La Audiencia de Palma ha anulado una sentencia dictada por una juez de Ibiza, porque esta magistrada no fue imparcial durante el juicio en el que se le acusaba de una falta leve de amenazas. Por esta infracción se le impuso una sanción económica de 900 euros, que ahora ha sido anulada.

Este hombre mantuvo una discusión en el domicilio que compartía con una mujer a la que había conocido meses antes. No eran pareja, si bien habían mantenido alguna relación íntima esporádica. Un mes después de conocerla, la mujer entró a vivir en su casa. El hombre, a los pocos días, se marchó de viaje al extranjero, donde estuvo varios meses. Dejó a la mujer para que cuidara su piso, a cambio del pago del alquiler, a razón de 500 euros al mes.

La mujer, tras una discusión donde el hombre le dirigió una serie de insultos, presentó una denuncia, afirmando que el denunciante era su pareja sentimental. No obstante, ello no era cierto, ya que no mantenía ninguna relación sentimental con el dueño del piso donde vivía. Tras la denuncia se celebró un juicio en el juzgado de violencia sobre la mujer de Ibiza.

Preguntas no neutrales

El acusado se sintió atacado por la magistrada que le juzgó y que después le condenaría. A pesar de que en el juicio actuaba la fiscalía, además del abogado de la denunciante y de la defensa, fue la juez la que inició el interrogatorio. Sus preguntas no fueron neutrales, como considera la Audiencia, sino dirigidas a demostrar la culpabilidad del acusado, además de no permitirle que explicara las razones por las que se había producido la discusión.

El tribunal, para anular la sentencia, recuerda que las formas de un juez para demostrar su posición de imparcialidad son importantes, ya que lo que está en juego «es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática». Y en este sentido, insiste la sentencia que los tribunales, en un estado de derecho, están organizados sobre la base de que el juez mantiene una posición ajena a la causa y su imparcialidad se presume como regla principal.

En el caso concreto de esta juez de Ibiza, se cuestiona que durante el juicio no se permitiera al abogado defensor demostrar que su cliente solo mantenía una relación de amistad con la mujer que le había denunciado. Sus intentos fueron en vano, dado que la jueza ya había alcanzado la convicción de que se trata de una pareja sentimental y que la discusión derivaba de dicha relación. Sin embargo, esta conclusión de la juez no podía estar más lejos de la realidad, como señala la Audiencia, dado que la razón de la disputa era que la denunciante no le había pagado el alquiler a su casero, al margen de que con este hombre hubiera mantenido una relación íntima esporádica. La actitud de la jueza, según la Audiencia, llevó a lesionar el derecho al juez imparcial.