Iris Alemán | Directora ONCE Ibiza: «La crisis se ha notado en las ventas del cupón»

¿Cómo llega a la ONCE?

Soy afiliada desde los tres años, participando en actividades y recibiendo servicios de ayuda como usuaria. Al hacerme mayor, poco a poco empezó a surgir la voluntad de dedicarme a ayudar personas con riesgo de exclusión social y miré qué posibilidades tenía de trabajar en la propia ONCE. De alguna manera, yo quería devolver a la organización todo lo que me había dado hasta ese momento. Estudié un grado de Educación Social en la Universidad de Barcelona y, después, comencé a trabajar en una empresa del grupo Ilunion, que pertenece al Grupo Social ONCE. De allí me surgió la posibilidad de trabajar dentro de la organización, en Toledo, como coordinadora de animación sociocultural y promoción deportiva, organizando actividades de ocio y tiempo libre y deporte. Ahora acabo de aterrizar en un sitio nuevo y conociendo la realidad de la isla.

¿Cómo le ayudó como usuaria durante su vida?

Desde un principio, me ayudaron las maestras de apoyo en las escuelas. Tenía una asignada, que venía regularmente a hablar con mis profesores del colegio para explicarles las ayudas que necesitaba, como la ampliación de la letra o estar en primera fila siempre para ver la pizarra. Son una figura de apoyo y asesoramiento para ambas partes, porque puede que los docentes no hayan tenido ninguna experiencia con alumnos con discapacidad visual hasta ese momento.

« Necesitamos proximidad y tocar, precisamente lo que ahora se debe evitar por prevención»

¿Cuál es su discapacidad visual?

Hay muchos grados entre los afiliados, desde personas que no ven absolutamente nada a otras como yo, que parece que tengamos plena autonomía. Pero me veo limitada en ciertas situaciones, porque me molesta mucho la luz, sobe todo la natural, y dependo de unos filtros en unas gafas de sol. No puedo ir por la calle sin ellas y veo mucho mejor de noche que de día. Tengo acromatopsia, no distingo los colores, cuando son un código en muchos ámbitos, como en el metro, donde yo debo fijarme en el número de la línea. Puedo apreciar el semáforo cuando está en verde, pero, en cambio, no distingo el rojo sobre el negro. Las pantallas también son un problema en muchos organismos públicos, como en Correos cuando esperas el turno, porque la letra es demasiado pequeña. Son casos complicados, porque puede parecer que, si pides ayuda, estás tomando el pelo, porque, aparentemente, no te pasa nada. En cambio, con las personas ciegas pasa lo contrario y les ayudan de más. Hay gente de muy buena voluntad que se ofrece para cruzar la calle con ellos, cuando son plenamente autónomos con el mando que les indica si el semáforo se pone verde o si van con perro guía. Se conoce mucho la figura del vendedor que está en la caseta, pero no todos estos servicios y ayudas que hay detrás del cupón y que nos convierte en privilegiados por contar con la ONCE en España.

¿Quedan muchas barreras para su movilidad?

Las personas que no vemos bien dependemos completamente de una persona que nos lleve o del transporte público, lo que nos limita mucho. Mi pareja es afiliada a la ONCE y tampoco conduce. Si necesitamos ir a los grandes centros comerciales, que suelen estar en polígonos, nos vemos muy limitados sin un transporte público con buenas frecuencias o con un buen servicio a domicilio económico.

¿Queda mucho por avanzar?

Sí. Se van haciendo cambios poco a poco y la ONCE también está para luchar por conseguir la plena inclusión, pero yendo de la mano de la sociedad. Sabemos que la gente y los políticos se encuentran muy perdidos, porque, al final, nosotros somos una minoría. Asesoramos para ayudar a hacernos la vida más fácil y normalizada y aún solicitamos que nos tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones.

« La ONCE es el mayor empleador de personas con discapacidad del mundo y estamos orgullosos»

Su anterior cargo como animadora sociocultural debía reportarle muchas gratificaciones.

Parece que es un puesto ideal, pero tiene su parte difícil, porque no todos valoran el esfuerzo que supone organizar una actividad. A la hora de visitar un museo, además de reservar día y hora, en nuestro caso se necesita un trabajo previo para estudiar la accesibilidad del edificio, orientar a los guías cómo describir las exposiciones para las personas que no ven e intentar que nos dejen tocar al máximo posible, porque nos guiamos mucho por el tacto. Cuando la gente nos abre las puertas totalmente, entiende la necesidad de facilitar el tacto o consigue transmitir la belleza de un cuadro, esa es la mejor parte para mí.

¿En esta delegación cuentan con actividades deportivas?.

Aquí hay una sala donde se impartían clases de pilates. Además de las actividades puntuales, se pueden organizar estos talleres. Lógicamente, la persona que haga de monitora necesita un asesoramiento o formación previa para ser consciente de que los participantes no te podrán imitar observando el movimiento, con lo que necesitas cuidado a la hora de describirlo o acercarte a corregir la postura.

¿Qué servicios pueden recibir los afiliados de Ibiza y Formentera?

Son los mismos que en la Península. Son tantos que seguro que me dejo algunos. Facilitamos el aprendizaje de habilidades para adaptar las actividades de la vida diaria a tu limitación visual, desde aprender a ir solo a comprar el pan, cocinar o poner la lavadora. Esto lo lleva a cabo un técnico con atención individualizada y hay otros para la tecnología accesible, para que puedas usar un smartphone o cualquier otro dispositivo, instalando una aplicación con lector de pantalla y que puedas aprovecharlo como otra persona. Luego tenemos los temas culturales, con una importantísima biblioteca digital de audiolibros y películas audiodescritas, así como las actividades de animación y deporte. Contamos con ayudas económicas y apoyo para adaptar el lugar de estudio o de trabajo de manera gratuita. Siempre se tiene en cuenta la situación económica de las personas afiliados

¿Con qué plantilla cuenta esta delegación?

En la agencia de Ibiza y Formentera somos seis personas trabajando, con la gestora comercial para los vendedores, dos administrativas, la dirección y dos maestras.

¿Qué labor de apoyo educativo llevan a cabo?

Hacen un seguimiento periódico en las escuelas, para observar las necesidades del alumno y facilitarles todas las herramientas que puedan necesitar, como una lupa, un atril o, ahora que se usan mucho los ordenadores en clase, un zoom text, que es un programa para ampliar la pantalla o cambiar el contraste. También ayudan al asesoramiento de maestros y profesores. Se trata de conseguir que el alumno con discapacidad visual sea uno más y pueda seguir las lecciones con normalidad.

¿Y cuántos vendedores?

Ahora mismo, contamos con 67 vendedores y un total de 140 afiliados en Ibiza y Formentera. En España, la ONCE da trabajo a más de 71.000 personas.

« Se conoce mucho la figura del vendedor, pero no todos los servicios Y ayudas que hay detrás del cupón»

Es el cuarto mayor empleador privado del país.

Así es, y el mayor empleador de personas con discapacidad de todo el mundo. Estamos muy orgullosos de ello. Cuando hago entrevistas a candidatos que aspiran a vender productos de la ONCE, les explico que somos una empresa con condiciones muy buenas para trabajar y que damos oportunidades a personas con cualquier tipo de discapacidad. Esto ha cambiado con el tiempo, porque antes se limitaba a las personas ciegas o con discapacidades visuales.

¿La pandemia les ha afectado más?

Sí, porque nosotros necesitamos proximidad y tocar, precisamente lo que ahora hay que evitar por prevención. Muchas veces, necesitamos ir de la mano de otra persona que nos oriente si nos hemos despistado o tocar las cosas cuando vamos a comprar a un supermercado. También es muy difícil mantener una distancia correcta en una cola si no ves bien.

¿Y a los vendedores?

Hemos tenido que hacer un esfuerzo con la adquisición de equipos de protección individual y aplicar un protocolo para que reciban regularmente kits con gel hidroalcohólico, mascarillas y desinfectante para que estén protegidos. También repartimos unas toallas desinfectantes a todos los clientes, como un gesto para mostrar que somos responsables ante la sociedad y que trabajamos con cuidado. Lógicamente, también se han visto afectados los vendedores porque hemos estado dos meses y medio parados, sin ingresos en la organización. Muchos hemos estado en ERTE, pero la ONCE se hacía cargo de la diferencia con el porcentaje de la nómina que no cubría el Estado. En el caso de los vendedores, se compensaba el salario base, no las comisiones que dependen de las ventas. También se han dado préstamos económicos. Hemos sido solidarios y hemos tenido en cuenta las situaciones difíciles de los afiliados y vendedores de esta casa.

« Tratamos de conseguir que los alumnos con discapacidad visual sean uno más en clase»

¿La crisis se ha notado en las ventas?

Sí. A parte de los dos meses y medio de parón, una vez reincorporados, notamos que la gente compra menos. Hay más gente sin trabajo, que debe ajustar gastos y la lotería es una de las cosas que se dejan de comprar. Además, la mayoría de nuestra clientela son personas mayores, que antes podían ser clientes diarios del cupón y ahora salen poco de casa. Pero los vendedores hacen las mismas horas para seguir dando esperanza y alegría.

Además de su nombramiento, se han sumado otras seis mujeres al frente de delegaciones de la ONCE.

Ahora se han abierto cinco agencias nuevas que habían existido y se cerraron hace años, en lugares como Soria o Teruel. La ONCE ha decidido volver a ponerlas en marcha, para tener presencia en todas las provincias de España, y se ha comprometido a apostar por mujeres al frente de su gestión, así como para que podamos estar más presentes en los cargos directivos.

¿Qué supone su llegada a las Pitiusas?

Estoy muy contenta, porque estoy cumpliendo un sueño. Desde la adolescencia, ya me rondaba por la cabeza ayudar a las personas en riesgo de exclusión, por eso decidí estudiar Educación Social para trabajar en la ONCE. A los afiliados que hemos tenido un largo recorrido como usuarios, nos suele pasar que sentimos la necesidad de volver a la organización lo que nos ha dado. Para mí es un placer estar al cargo de esta agencia.