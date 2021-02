La Policía Local de Sant Antoni ha denunciado al propietario de un perro de raza bull terrier por infracción a las ordenanzas municipales sobre la tenencia de animales domésticos. Los agentes recibieron el miércoles una llamada que avisó de que un perro suelto había entrado en una explotación ganadera de cabras y gallinas, lo que generó una situación de peligro para los animales. La rápida actuación de la Unidad de Medio Ambiente (UMA) de la Policía Local tras recibir el aviso evitó que se produjeran males mayores en la finca, donde se comprobó el estado de los numerosos animales.

El perro, que se había escapado del domicilio del propietario, en el núcleo de Can Bonet, fue recogido por Can Dog y trasladado a la protectora Can Gossos, informó ayer el Ayuntamiento.