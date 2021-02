El Sindicato de Enfermería (Satse) aseguró ayer que lleva alertando «desde julio de 2020 sobre los riesgos que sufren los trabajadores» de Can Misses, en Ibiza, debido a una serie de deficiencias en las medidas de protección contra el covid. Tras notificar «en numerosas ocasiones» los hechos a la gerencia del hospital, que «casi nunca» ha dado respuesta», el Satse, explicó , ha optado por trasladar sus quejas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En la denuncia que ha presentado ante este organismo, detalló, acusa a la gerencia del Área de Salud de las Pitiusas «de vulnerar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales».

Entre otras cosas, el sindicato se queja de que muchas veces «las mascarillas de las que disponen los profesionales son de baja calidad y continúan siendo KN95 en muchos de los servicios, modelo que no se debe utilizar desde el 31 de diciembre de 2020». El Sindicato de Enfermería «no entiende que la gerencia no distribuya mascarillas FFP2 con marcado CE y que infrinja otras medidas de protección como la falta de mamparas para personal sensible y embarazadas». Estos hechos, aseguró ayer, «han podido contribuir al aumento de contagios entre profesionales que en esta área de salud ha sido especialmente elevado».

Asimismo, la organización sindical denuncia que en Can Misses «ni las embarazadas ni el personal sensible ha sido adaptado correctamente al puesto de trabajo y tampoco ha contado con la correspondiente evaluación y validación por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y de los delegados de prevención, a pesar de haberlo solicitado expresamente».

El Satse asegura también que «las enfermeras, tanto de plantas covid, como embarazadas y personal sensible, han sido sometidos en numerosas ocasiones a un exceso de carga de trabajo y de situaciones de estrés por encima de lo recomendado por las autoridades sanitarias».

Otro de los aspectos que denuncia ante la Inspección de Trabajo es «la falta de información y transparencia acerca del proceso de vacunación del personal sanitario, además de la mala gestión de la vacunación de los sanitarios de primera línea».

El Sindicato de Enfermería solicita a la Inspección de Trabajo que revise las adaptaciones de las embarazadas y personal sensible y el correcto uso de EPI, comprobando que todos los trabajadores tienen la formación y entrenamiento en el manejo adecuado de los mismos. Asimismo, pide que se comunique a los delegados de prevención todas las revisiones de puestos de trabajo de personal sensible y embarazadas y que se proceda a investigar los hechos para adoptar medidas urgentes.

La gerencia, «tranquila»

La gerencia del Área de Salud pitiusa negó ayer las acusaciones del Satse y mostró su «tranquilidad» ante una inspección de trabajo que, asegura, «podrá certificar que se cumple con la legislación y que existe un compromiso y esfuerzo con la información y transparencia a los delegados sindicales de Prevención».

La gerencia de Can Misses afirmó que se está cumpliendo la normativa vigente en relación a las mascarillas FFP2. En su opinión, «el Satse ha interpretado erróneamente la resolución de 28 de septiembre de 2020 de la Secretaría General de Industria y la Pequeña y la Mediana Empresa», que establece que las mascarillas KN95, si se han adquirido en 2020, como así ha sucedido, pueden ser utilizadas, pero no comercializadas. «Es simplemente una cuestión de certificación, no de calidad», subrayó. También aseguró que «desde Salud laboral se cumple con la normativa en el caso de las embarazadas», que «son apartadas de labores asistenciales».

Por otro lado, destacó que desde «la dirección de gestión se ha ampliado el número de reuniones legalmente establecido con el Comité de Seguridad y Salud Laboral para mantener informados de primera mano, con total transparencia y agilidad, a los delegados sindicales».