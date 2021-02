Un nova edició del cicle ‘Dies Musicals’ torna enguany amb 17 concerts de grups locals, una ocasió en la qual donar a conèixer la seva creació artística i poder promocionar el seu treball. Així, per al present mes de febrer, hi ha en cartell quatre concerts: Trobairitz actuarà el dissabte 20 a les 20 hores a la sala de plens de l’Ajuntament de Sant Joan; Tales of Gloom el diumenge 21 a les 20 hores a Can Jeroni, Sant Josep; Carlos Tur i Elvira Ramón el dijous 25 a les 20 hores a Can Ventosa, Eivissa i el divendres 26 de febrer els Morning Drivers actuaran a les 20 hores al Centre Cultural Cervantes a Sant Antoni.

Hi ha previstes totes les mesures en cadascun dels concerts del cicle per garantir la seguretat sanitària del assistents

El preu de les entrades per assistir als concerts, és de 2 € anticipada i 3,50 € a taquilla, també es poden comprar les entrades en línia a la pàgina web del Consell Insular d’Eivissa: conselleivissa.escenaonline.es o a través de eivissacultural.es. Les persones interessades a assistir a més d’un concert, disposen d’abonaments.