La flexibilización de las restricciones que actualmente pesan sobre la restauración se iniciará el próximo día 2 permitiendo únicamente la apertura de las terrazas, según los planes expuestos ayer por el Govern a patronales y sindicatos en la reunión de la Mesa del Diálogo Social celebrada a puerta cerrada, aunque previsiblemente el Ejecutivo autonómico no va a presentar su propuesta definitiva hasta principios de la próxima semana, según señalaron al concluir el encuentro varios de los asistentes.

El presidente de la asociación de CAEB, Alfonso Robledo, y el vicepresidente de la de PIMEM, Helmut Clemens, exigieron la semana pasada que su reapertura incluyera también el interior de los negocios, dado que muchos no disponen de terraza. Pero a la vista de lo analizado ayer por la Mesa, sus aspiraciones no se van a cumplir. Según algunos de los asistentes, el plan que se baraja inicialmente es comenzar esa desescalada de bares y restaurantes permitiendo la actividad en el exterior de los locales a partir del 2 de marzo y, solo en el caso de que los datos sanitarios no empeoren, dar luz verde a la reapertura del interior de los establecimientos una o dos semanas más tarde, incorporando medidores de CO2 y con limitaciones de aforo. También se espera que los gimnasios puedan volver a la actividad en esa fecha, aunque también con fuertes limitaciones de aforo, sin que por ahora se hayan cuantificado.

Un aspecto clave, expuesto durante este encuentro, es el crecimiento de los casos relacionados con la cepa británica, mucho más contagiosa, lo que explica que se quiera dar un paso muy corto, para comprobar que no provocan aumentos en los contagios, antes de dar el siguiente. Por ello, esa reapertura solo se dará si la mejoría en los datos sanitarios se mantiene.

A la reunión celebrada ayer no acudió la presidenta Francina Armengol, y el Govern estuvo representado por el vicepresidente Juan Pedro Yllanes y por los consellers Iago Negueruela, Fina Santiago y Patricia Gómez. Por las patronales asistió el presidente de PIMEB, Jordi Mora, y en representación de CAEB su vicepresidente y presidente de la asociación de cadenas hoteleras, Gabriel Llobera. También estuvieron presentes los secretarios generales de UGT y de CCOO en las islas, Alejandro Texías y José Luis García.

Aunque se perfilaron las primeras pinceladas de la desescalada de los sectores que siguen cerrados (restauración y gimnasios), el Govern no presentará su propuesta definitiva hasta finales de esta semana o principios de la próxima (esta última opción se da como más probable) para que sea analizada por las citadas organizaciones intersectoriales, y solo después negociada por las patronales de esos sectores.

En cualquier caso, desde las organizaciones empresariales se insistió en la necesidad de que el acuerdo en esta materia se busque con la suficiente antelación como para que los negocios afectados puedan prepararse con tiempo para reabrir cumpliendo con todos los requisitos que se fijen.

Por otro lado, la asociación de profesionales de bodas y eventos de Balears (APBEB) hizo ayer pública su satisfacción por el hecho de que Unidas Podemos se haya sumado a todos los partidos del Parlament a la hora de reclamar al Gobierno central ayudas para este sector.