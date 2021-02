Ángel Luis Guerrero será el nuevo alcalde de Sant Josep

Para cerrar la crisis de gobierno, la agrupación socialista de Sant Josep comunicó ayer a sus militantes que el primer teniente de alcalde, Ángel Luis Guerrero, será el nuevo alcalde del municipio en sustitución de Josep Marí Ribas, Agustinet, desde el lunes conseller balear de Movilidad y Vivienda. Tal como ya publicó este diario, la decisión estaba tomada desde hace unos días. De hecho, la ejecutiva de la agrupación socialista ya lo acordó en una reunión el pasado sábado.

A través de una asamblea on line, Josep Marí Ribas, que ayer presentó el escrito de renuncia a la alcaldía y al acta de concejal, explicó de primera mano a los militantes cómo se gestó su salto al Govern balear, en sustitución de Pilar Costa, para cubrir la cuota ibicenca. Ante el malestar de parte de algunos afiliados, Marí Ribas pidió «disculpas». «He de reconocer que con más tiempo y calma la cosa habría podido ir de otra manera. Estos procesos van como van, los tiempos los maneja el Govern balear [en este caso la presidenta, Francina Armengol]. Cuando me lo propuso, no dije que no, pero creía que tendría más tiempo. Cuando la presidenta lo anunció se precipitó todo, y ya fuimos a remolque», dijo Marí Ribas, que agregó que «en general, casi unánimemente», la gente entendió sus explicaciones. «Me he quedado muy contento», añadió.

«La gente ha reaccionado bien»

En este sentido, la secretaria general del PSOE de Sant Josep, Pilar Ribas, destacó que en la asamblea hubo momentos «emotivos» porque Marí Ribas, dijo, es «un referente», por lo que es inevitable «la sensación de pérdida». También dijo que la agrupación socialista se siente «muy orgullosa que por primera vez uno de sus miembros ocupe un cargo tan importante».

Pilar Ribas también dijo que las críticas que se escucharon en la asamblea se centraron en «las formas, en la manera de comunicar», que Marí Ribas dejaba la alcaldía cuando no se ha alcanzado ni la mitad de este mandato. «Se ha explicado que el procedimiento no lo controlamos nosotros. Lo hemos intentado hacer de la mejor manera posible. La gente ha reaccionado bastante bien», agregó la también concejala de Contratación, Comercio e Industria.

Tanto Pilar Ribas como Marí Ribas coinciden en que no hubo ninguna critica a que Guerrero sea el próximo alcalde y que recibió «las felicitaciones» de la gente. Pilar Ribas asegura ahora que, pese a la dimisión de la segunda teniente de alcalde, Ana Ribas, a la que, según la ley electoral, por ocupar el puesto número 2 de la candidatura le correspondía ser la sustituta de Marí Ribas, en el equipo de gobierno «no había dudas» de que Guerrero debía ser el próximo alcalde. También dio las gracias a Unidas Podemos por su «lealtad» al no inmiscuirse en el proceso de selección del nuevo alcalde y «garantizar la estabilidad de la Corporación municipal».

La dimisión de Ana Ribas

Sobre la dimisión de Ana Ribas, el alcalde saliente asegura que quiere darle «algo de tiempo». Marí Ribas reconoce que tenía «una comunicación muy buena» con la segunda teniente de alcalde, pero, pese a ello, «no supo mucho antes» que dejaba la alcaldía. «Se quedó sorprendida, y yo me tuve que ir y lo que vino luego fue una locura [para la toma de posesión del nuevo cargo]». «He visto las explicaciones que ha dado y no hay animadversión hacia mí ni hacia nadie, sino que ha decidido aprovechar este momento para dar este paso. Tengo ganas de hablar con ella cuando se acabe esto. Lo lamento porque tenía una buena relación con ella».

Ahora, se abre un periodo de 10 días para que se dé cuenta al pleno de la renuncia del alcalde (no se ha decidido si se convocará una sesión extraordinaria o si se esperara a la ordinaria del día 25). Luego se abrirá otro plazo de 10 días para que se celebre un pleno extraordinario sólo para la investidura del nuevo alcalde.