Los nuevos positivos por covid en las Pitiusas continúan la tendencia a la baja y, en la última jornada, el Área de Salud de Ibiza y Formentera registró 25 nuevos positivos frente a 96 altas, según informó ayer en su informe diario. No obstante, también cabe lamentar el fallecimiento de tres pacientes que estaban ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), una mujer de 64 años y dos hombres de 65 y 69, todos ellos con patologías previas.

Con estos nuevos decesos, la cifra de víctimas mortales en las Pitiusas entre los positivos por covid ya se eleva a 61 en 2021, de las que 37 se han producido durante el mes de febrero. Desde el inicio de la pandemia, la cifra se eleva a 94.

Respecto a los casos activos, la cifra desciende a 1.715, 85 menos que la registrada en la jornada anterior. De este total, 1.689 corresponden a Ibiza y 26 a Formentera según detalló el Ibsalut. En estos momentos hay 104 personas hospitalizadas, 88 de ellas en las plantas de hospitalización covid, una de ellas procedente de Formentera.

Tendencia Los positivos caen un 47,3% en las Pitiusas en la última quincena Los casos activos de covid en las Pitiusas se han reducido en un 47,3% en la última quincena, mientras que en el conjunto de Balears la caída es del 44%.

Entre los casos de mayor gravedad, se encuentran un total de 20 pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (dos menos que en la última jornada) 18 de ellos en el Hospital Can Misses y dos en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Uno de los ingresados en la UCI de Can Misses se encuentra en la zona no covid para pacientes críticos con patologías no relacionadas con el SARS CoV-2, según detalló el informe diario.

El Área de Salud destaca que sigue descendiendo el número de personas en seguimiento domiciliario por parte de los equipos de Atención Primaria, con un total 1.586 en Ibiza y 25 en Formentera en estos momentos. En el caso de Ibiza, el número de estos casos se reduce en 98 personas, mientras que en Formentera sigue igual.

Actualmente hay 55 trabajadores sanitarios en vigilancia activa, de los que 36 son positivos, cuatro menos que en el último recuento, y en la última jornada nueve de ellos pudieron reincorporarse al servicio.

104 positivos en Balears

En el conjunto de Balears, en la última jornada se detectaron 104 nuevos positivos, una cifra muy por debajo de las 463 altas que se registraron. Según detalló el Ibsalut, entre los profesionales sanitarios hay 81 casos activos, seis menos que la víspera, y otros 170 bajo vigilancia activa por haber mantenido contacto estrecho con pacientes de covid, 12 menos que en la jornada anterior.

En las residencias de mayores, en estos momentos hay 34 usuarios contagiados, todos ellos hospitalizados,