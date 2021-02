El Sindicato de Enfermería ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social donde acusa a la Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera de vulnerar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

A pesar de que desde julio de 2020 se han presentado numerosas notificaciones sobre los riesgos que sufren los trabajadores del hospital, la gerencia "casi nunca ha dado respuesta", han asegurado desde el colectivo de sanitarios a través de un comunicado.

El sindicato Satse no entiende que la gerencia del hospital "no distribuya mascarillas FFP2 con marcado CE" e "infrinja otras medidas de protección" como la falta de mamparas para personal sensible y embarazadas.

Según los sanitarios, estos hechos han podido contribuir en el aumento de contagios entre profesionales que en esta área de salud ha sido especialmente elevado.

El personal del Área de Salud e Ibiza y Formentera denuncia que en múltiples ocasiones, las mascarillas de las que disponen los profesionales "son de baja calidad" y continúan siendo KN95 en muchos de los servicios, modelo que no se debe utilizar desde el 31 de diciembre de 2020.

Además, recuerdan que las mascarillas FFP2 3M con agarre en cabeza y nuca son las más eficaces y que muchos profesionales aún no disponen de ellas.

"En el Hospital Can Misses ni embarazadas ni el personal sensible ha sido adaptado correctamente al puesto de trabajo y tampoco ha contado con la correspondiente evaluación y validación por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y de los delegados de prevención, a pesar de haberlo solicitado expresamente", ha criticado el colectivo.

La organización sindical revela que las enfermeras tanto de plantas Covid, como embarazadas y personal sensible han sido sometidos en numerosas ocasiones a un exceso de carga de trabajo y de situaciones de estrés por encima de lo recomendado por las autoridades sanitarias." Algunas enfermeras de este hospital han atendido a nueve pacientes Covid, cuando la ratio segura recomendada por los expertos oscila entre siete y ocho", destacan.

La falta de información y transparencia acerca del proceso de vacunación del personal sanitario es otro de los motivos de la denuncia por parte del colectivo, además de la "mala gestión de la vacunación de los sanitarios de primera línea", aseguran.

Campaña de vacunación

Según el satse, los trabajadores sanitarios solicitaron información actualizada sobre el proceso de vacunación semanal en diversos servicios hospitalarios, Atención Primaria y 061 con motivo de conocer el tipo de vacunas, el número de unidades administradas por servicio o unidad asistencial, el número de vacunados por categoría profesional y el porcentaje de rechazo de la vacunación, pero "la gerencia no facilitó ninguna información".

Por ello, han solicitado a través del comunicado que "se revise por parte de la Inspección de Trabajo las adaptaciones de las embarazadas y personal sensible"; el correcto uso y manejo de EPIS", comprobando que todos los trabajadores tienen la formación y entrenamiento en el manejo adecuado de los mismos; que se comunique a los delegados de prevención todas las revisiones de puestos de trabajo de personal sensible y embarazadas y que se proceda a investigar los hechos descritos, debiéndose adoptar con la mayor rapidez las medidas y resoluciones que sean pertinentes, ya que puede estar en riesgo la salud e incluso la vida de los trabajadores".