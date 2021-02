Ana Ribas dimite y recrudece la crisis en Sant Josep tras la marcha del alcalde

La remodelación del Govern balear con la salida de Pilar Costa, que dejó vacía la cuota ibicenca en el Consolat de Mar, ha dinamitado al equipo de gobierno de Sant Josep, que no sólo se ha quedado sin su alcalde, Josep Marí Ribas, Agustinet, desde el lunes conseller balear de Movilidad y Vivienda, sino que también ha provocado la dimisión de la segunda teniente de alcalde y responsable del departamento de Bienestar Social y de Deportes, Ana Ribas Alonso.

La marcha de Ana Ribas ha agravado la crisis de gobierno de Sant Josep, cuyo equipo de gobierno queda desmontado. Se van el número 1 y 2 de la candidatura electoral del PSOE cuando no se ha alcanzado el ecuador de este mandato, lo cual ha causado malestar en las filas socialistas. En sustitución de ambos, les corresponde entrar a los números 9 y 10 de la lista, el empresario Eduardo Sánchez, que ya lo ha confirmado, y la actual delegada de Educación en las Pitiusas, Marga Ferrer.

Ana Ribas presentó ayer por sorpresa su renuncia alegando razones «personales». La agrupación socialista de Sant Josep explicó que Ribas estaba «meditando últimamente» su renuncia y que se ha precipitado tras el ascenso político del alcalde. «Ha querido aprovechar la remodelación del equipo de gobierno para dejar también la política municipal y afrontar nuevos retos», indicó el comunicado de agradecimiento a la labor de Ribas tanto en el Consell, cuando entró en 2012 en el grupo progresista en la oposición, como en el Ayuntamiento, desde 2015. Ribas iba en las listas del PSOE como independiente.

Desea «suerte» a Guerrero

En declaraciones a este diario, Ana Ribas dijo estar «tranquila» y rehusó dar más detalles sobre los motivos de su dimisión, aunque negó que sea por la decisión de que el primer teniente de alcalde, Ángel Luis Guerrero, sea el próximo alcalde. «Sinceramente, no tiene nada que ver. Entiendo que se pueda especular con ello, pero espero que no se haga. Querría que este capítulo se cerrara de la forma más discreta, como he sido yo durante todos estos años», dijo. ¿Pero está de acuerdo en que Guerrero sea el nuevo alcalde? «Sí, se ha dado este paso adelante, le deseo suerte, y a mis compañeros. Estoy segura de que harán un muy buen trabajo como hasta ahora. Podrán seguir contando conmigo para lo que haga falta», respondió.

«Estoy muy agradecida al PSOE y a 'Agustinet' por haberme invitado a trabajar en mi pueblo, algo que he disfrutado mucho" Ana Ribas - Segunda teniente de alcalde de Sant Josep

Pese a que Ribas Alonso lo niegue, según ha podido saber este diario, en parte su marcha se debe al malestar que ha causado no la marcha de Marí Ribas, dejando descabezado al equipo de gobierno a mitad del mandato, sino también a cómo se ha gestionado su sucesión. La segunda teniente de alcalde fue la número 2 en la candidatura del PSOE, por lo que la ley electoral prevé que debe ser ella la que sustituya al alcalde. Por ello, para que Guerrero sea el nuevo alcalde, primero, Ana Ribas debía renunciar a ser alcaldesa. Ya no será necesario.

Según ha podido sabe este diario, Ribas no tenía interés en ser alcaldesa, pero había personas que sí querían que diera un paso al frente para serlo. Ella ha optado por apartarse e iniciar una nueva etapa fuera de la política. «Estoy muy agradecida al PSOE y a Agustinet por haberme invitado a trabajar en mi pueblo, algo que he disfrutado mucho. Para mí la política es algo hermoso y lo seguirá siendo», dijo Ana Ribas.

Tal como publicaba ayer este diario, el equipo de gobierno, con el visto bueno además de Unidas Podemos, su socio de gobierno, ya ha decidido que Guerrero sea el nuevo alcalde del municipio. De hecho, los miembros del grupo socialista, salvo Guerrero, se autodescartaron para afrontar esta responsabilidad.

Cabeza de cartel de 2023

Eso no quiere decir que esta elección sea del agrado de todos, pero el grupo ha entendido que al ser el primer teniente de alcalde, Guerrero debe ser quien asuma las riendas del gobierno hasta el final de este mandato. Eso tampoco quiere decir que Guerrero tenga que ser el próximo cabeza de cartel del PSOE en Sant Josep, y así se ha acordado entre los dirigentes de la agrupación local del PSOE.

Precisamente, la crisis de gobierno se ha agravado por el hecho de que todavía no se había cerrado el debate sobre quién debe ser el próximo candidato a la alcaldía en los comicios de 2023 después de que Marí Ribas ya hubiera dicho que no iba a continuar.

La forma como Marí Ribas ha gestionado su salida también ha causado malestar. El alcalde ayer aún no había presentado su renuncia a la espera, según las fuentes consultadas, de que se reúna la asamblea de la agrupación local del PSOE para dar explicaciones de todo lo sucedido y se informe de que su sucesor será Guerrero.