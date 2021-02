Veterinarios de Ibiza aclaran que las mascotas no transmiten el covid a humanos

Los veterinarios de Ibiza han experimentado un incremento de las consultas durante este año de pandemia por el auge de las adopciones y, ante las dudas que les transmiten muchos dueños de mascotas, aclaran que los animales de compañía no transmiten el covid a los humanos.

Fernando Ribas, médico cirujano de la Clínica Veterinaria Sant Jordi, explica que no han «detectado ninguna enfermedad respiratoria que responda al covid» y que los organismos internacionales «sí detectan PCR positivos» en mascotas, pero «en ninguno de los casos desarrollan una enfermedad que sea capaz de contagiar a un humano o una enfermedad clínica como para tener una epidemia, diseminación o un proceso grave».

Aunque animales domésticos como gatos o perros sí pueden desarrollar coronavirus de tipo «digestivo», Ribas asegura que en su clínica no han reportado ninguna enfermedad respiratoria o procesos que no respondan a un cuadro normal. «El más habitual es una traqueobronquitis canina, que es un proceso bacteriano y vírico. En enero tuvimos una epidemia de 15 días y es estacional, como una gripe. Pero la incidencia no ha variado por el covid», aclara Ribas, quien remarca que el repunte en el volumen de trabajo de las clínicas responde a «un aumento en el número de adopciones».

«Tener una mascota da tranquilidad en situaciones de ansiedad y estrés»

El veterinario de Sant Jordi explica que, según un estudio de la Fundación Affinity, «tener una mascota da tranquilidad en situaciones de ansiedad y estrés» como la actual, y que a nivel neuronal está demostrado que «tener animales de compañía hace que haya un disfrute y un entretenimiento».

«La gente se sigue preocupando de sus mascotas porque ya no son mascotas, son parte de su familia. Hay un vínculo emocional, se preocupan y los cuidan para tenerlos bien», subraya Ribas.

Casos aislados y recomendaciones

Desde la clínica Vila Veterinaris también reportan un incremento de las consultas, que atribuyen al auge de las adopciones por la situación de aislamiento social en que se encuentra la población. Aseguran que muchas personas llegan «preocupadas» al veterinario por la falta de certezas sobre la posibilidad de que sus mascotas puedan contraer el covid, pero recuerdan que «no se ha demostrado que el animal pueda transmitir la enfermedad a un humano». Una trabajadora del centro informó del caso de un cachorro que llegó a sus dueños procedente de la península y que presentaba «parvovirus y coronavirus», pero puntualiza que responde a patologías conocidas y que «no es contagioso para las personas».

No obstante, advierte de que sí es recomendable seguir unas pautas si una persona positiva en SARS-CoV-2 tiene un animal de compañía. «Una doctora de Can Misses le recomendó a una clienta que había contraído por segunda vez el covid y que vivía con su familia que no tuviera contacto con la perra. Una persona positiva en covid tiene que sacar al animal y también la basura a primera hora de la mañana y a última de la noche, con guantes, desinfectante, doble mascarilla y sin tocar nada», indican desde Vila Veterinaris, si bien remarcan que «no hay nada que demuestre que el animal pueda transmitir esta enfermedad».