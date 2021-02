Guerrero asumirá el relevo en la alcaldía de Sant Josep sin condiciones de Podemos Ibiza

Después de un fin de semana de debate entre los miembros del equipo de gobierno ya hay un principio de acuerdo que indica, según las fuentes consultadas, que el primer teniente de alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, tomará el relevo de Josep Marí Ribas, Agustinet, y se convertirá próximamente en el segundo alcalde socialista en la historia del municipio.

Además, Unidas Podemos, socio de gobierno del PSOE, no pone objeción alguna ni condiciones para que Guerrero sea el nuevo primer edil de Sant Josep, lo que facilita la transición, que se inició el pasado viernes a contrarreloj después de que saltara la sorpresa de la marcha de Marí Ribas para ser conseller balear de Movilidad y Vivienda (ver páginas 4 y 5). «Al PSOE le corresponde nombrar al alcalde. No podemos manifestar ninguna preferencia porque es una decisión suya. Sea el que sea, lo apoyamos porque hará todo lo posible para que sea bien arropado por todos los concejales del equipo de gobierno», indicó el segundo teniente de alcalde y portavoz de Unidas Podemos, Pere Ribas, que agregó que la salida de Marí Ribas, pese a su «sorpresa momentánea, puede pasar en democracia», y que su grupo no ha puesto «condiciones» sobre el posible alcalde ni en la estructura del gobierno. «Cambiar muchas cosas, sería romper una dinámica que funciona y fluye bien. No sería prudente hacer cambios», subrayó Ribas.

El primer teniente de alcalde rehusó ayer confirmar que él va a ser el nuevo alcalde. Apuntó que Marí Ribas aún no ha presentado su renuncia a la alcaldía y que, hasta entonces, «no empiezan a correr los plazos». «No podemos decir nada, lo estamos analizando. Tenemos un equipo muy bueno y cualquiera de nosotros puede serlo», se limitó a decir Guerrero, quien, no obstante, reconoció que, por su parte, no tiene «ningún reparo» a ser el elegido. «Pero tampoco ninguno de mis compañeros, que todos ellos son plenamente capaces de llevar adelante esta institución. Me han de permitir que sea respetuoso con el resto de concejales», agregó Guerrero.

La salida precipitada de Marí Ribas ha causado cierto malestar en algunos miembros del PSOE

Hay que tener en cuenta que el propio Marí Ribas ya apuntó el viernes, tras el anuncio de su marcha del Ayuntamiento, que Guerrero, como primer teniente de alcalde, es su sustituto «natural». La salida precipitada de Marí Ribas (la mayoría del equipo de gobierno se enteró el mismo viernes) ha causado cierto malestar en algunos miembros del PSOE, aunque después de un intenso debate se ha decidido cerrar filas en torno a Guerrero, el concejal con más experiencia. El primer teniente de alcalde formó parte del primer gobierno de izquierdas que en 2007 arrebató por primera vez el poder a la derecha en Sant Josep.

Entrada de Eduardo Sánchez

Para justificar la demora en el anuncio del nuevo alcalde, Guerrero indicó que, aparte del acuerdo dentro del equipo de gobierno, también se ha de informar antes a la agrupación socialista de Sant Josep, al igual, agregó, que a la de Unidas Podemos. En este sentido, inicialmente estaba previsto convocar ayer una asamblea de la agrupación socialista para explicar las causas de la marcha del alcalde y los cambios que provoca pero finalmente no se hizo porque Marí Ribas estaba en Palma, donde hoy inicia su actividad como conseller en el Parlament balear.

El empresario Eduardo Sánchez, el ‘9’ de la lista electoral de 2019, entrará en el gobierno con el acta de concejal que dejará Marí Ribas

La salida de Marí Ribas del Ayuntamiento propiciará la entrada en el grupo socialista del empresario Eduardo Sánchez, que ocupaba el número 9 de la lista electoral del PSOE en los comicios de 2019. Guerrero explicó que el equipo de gobierno ha acordado «no hacer muchos cambios» en la actual estructura del equipo de gobierno. «Todos los concejales llevan sus áreas con mucha eficacia, por lo que mover muchas piezas implicaría la paralización de algún departamento», dijo el primer teniente de alcalde, con lo que dejó entrever que probablemente seguirá gestionando la concejalía de Urbanismo cuando asuma la alcaldía. No lo quiso confirmar.