El máximo representante del Gobierno ante la Unión Europea, el secretario de Estado Juan González Barba, ha asegurado hoy en Palma que no contempla dar prioridad en la vacunación a regiones turísticas. Por otro lado, Barba ha afirmado que “harán todo lo posible” para que a finales de este verano el 70% de la población de Baleares y del resto del Estado” estén vacunadas. González Barba se ha reunido hoy con el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes y la consellsera de Hacienda, Rosario Sánchez.

El secretario de Estado ha asegurado que "se ha apostado por una campaña de vacunación europea para evitar la guerra de las vacunas, pero esperamos que el cuello de botella que se ha creado con las dosis se resuelva en breve y podamos empezar a inocular a tiempo real".

Desde el Govern le han reclamado al secretario de Estado que “tanto el Gobierno como la Unión Europea tengan en cuenta la situación de Balears, como una de las comunidades más perjudicadas por la pandemia de la covid-19, y se compense el factor de la insularidad”, según ha detallado la consellera Sánchez.

El secretario de Estado se ha comprometido a trasladar a Bruselas estas reivindicaciones sobre las compensaciones por la insularidad y ayudas por el parón del turismo. Ha reconocido que la “caída del PIB ha sido muy drástica en las comunidades turísticas como Balears”.

Sobre priorizar la vacunación en comunidades turísticas, como han pedido desde el Govern, González Barba no lo estima factible: “Se han establecidos criterios de riesgo y sanitarios, por lo que no sé si se podrá atender esta pretensión del Govern de criterios económicos”. De todas formas, ha añadido que “lo aconsejable es que la vacunación sea homogénea en toda Europa, ya que si tenemos a la población vacunada y los turistas de otros países no, sus autoridades no les dejarán viajar”.

Juan González Barba ha indicado que en los próximos meses se presentará el plan español para recibir los fondos de la Unión Europea y que ha tenido muy buena acogida en Bruselas. Recordemos que de Europa se calcula que lleguen a las islas unos 450 millones procedentes de varias vías de financiación.