Dibujos, documentos y hasta un teléfono... son algunos de los tesoros que se han incorporado a los fondos del Arxiu Històric d’Eivissa en los últimos meses, además de una importante colección de cartas de particulares del año 1810 adquiridas a una librería anticuaria de Barcelona y otra de fotografías antiguas donadas por Joan Juan Juan. El concejal de Cultura de Vila, Pep Tur, y la directora del archivo, Fanny Tur, fueron ayer los encargados de presentarlos en sociedad.

La colección de cartas se compone de un total de veinte escritos de la familia de Pedro Pablo Beltrán, e incluye tres cartas firmadas por el que fue obispo de Ibiza de 1805 a 1810, Blas Jacobo Beltrán. Las cartas familiares, compuestas por 68 hojas, hacen muchas referencias a la vida y el comercio de la isla en aquella época. Catorce de ellas están datadas en Ibiza y las otras en diferentes localidades de España, como Calaf, Tarragona y Barcelona.

Un dibujo de Leslie Grimes

Otra de las adquisiciones es un dibujo de Leslie Grimes, donación de Alfons Garcia Ninet. Grimes fue un pintor inglés que se formó en la Kingsten on Thames School of Arts, siguiendo las normas del postromanticismo. En Londres, expuso en numerosas galerías y destacó también como caricaturista y dibujante en el diario The Start. Expuso por primera vez en Ibiza en 1953 y 1954, en muestras colectivas organizadas en el Salón de Arte de Ebusus.

En aquella época presentó dibujos a lápiz y óleos sobre tela, entre los cuales predominan los motivos florales y los retratos. A partir de 1960 se instaló en Dalt Vila y pintó paisajes de la ciudad, del puerto, imágenes de las playas o iglesias rurales, donde es frecuente encontrar figuras humanas con ropas antiguas, típicas de la isla. Aparte de las obras ibicencas, pintó también paisajes de Inglaterra, Escocia, Dinamarca e Italia. Su trabajo es heredero de la poética de los impresionistas franceses y fue muy apreciado por el público ibicenco. Expuso a menudo en galerías ibicencas y también en Mallorca y recibió en 1965 la Medalla de Oro del II Certamen de Pintura de Paisajes y Costumbres de Balears de la Diputación Provincial y en 1966 la Medalla de Oro del V Salón Estival de Pintura de Pollença.

El atadero de mulas y caballos

El Arxiu también cuenta entre las nuevas adquisiciones con el libro de ‘Noticias bibliográficas y biográficas de la Historia de Ibiza’, de J. Selpac -pseudónimo del historiador Josep Clapés-. Se trata de un libro editado en 1887 y que ha donado también García Ninet. Además, entre las donaciones hay un plano del atadero, un antiguo aparcamiento para mulas y caballos del año 1900, comprado a un particular, y dos dibujos de Antoni Marí Ribas Portmany.

La donación incluye un listado telefónico de Balears de 1930 y un teléfono del mobiliario de una oficina de Correos

Los nuevos documentos, que desde ahora forman parte del fondo del Arxiu, se completan con un diccionario de esperanto editado en Barcelona y un listado telefónico de Balears de 1930 y un teléfono, que forma parte de una donación más amplia de mobiliario y material de una oficina de Correos efectuada por Andreu Carles López Seguí. María Torres ha cedido un diploma de participación de un familiar suyo en la guerra del Marruecos. El diploma está firmado por Primo de Rivera en 1928.

El concejal de Cultura, Pep Tur, destacó que las donaciones son muy variadas. Tur agradeció a la ciudadanía las diferentes donaciones recibidas y a las personas que visitan y consultan vía telemática el archivo «gracias al trabajo que se hace de digitalización de la documentación». También quiso hacer extensivo este agradecimiento especial al personal del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, «porque especialmente durante este último año, incluso en los momentos más duros del confinamiento, el personal y la dirección del archivo han continuado trabajando en funciones de clasificación y conservación para que todo estuviese a punto. Al final, es el personal del archivo quien está manteniendo la memoria de la ciudad y de las Pitiüses»

Por su parte, la directora del AHEF, Fanny Tur, destacó que se ha conseguido «que la ciudadanía sienta como suyo el Arxiu a la hora de ceder documentación y archivos privados que permiten reconstruir la memoria de la ciudad y de las Pitiusas».