La salida de Josep Marí Ribas del Ayuntamiento de Sant Josep para ser conseller de Movilidad y Vivienda en el Govern balear de Francina Armengol ha abierto una crisis política. Esta mañana la segunda teniente de alcalde de Sant Josep y número 2 de la lista del PSOE en las pasadas elecciones locales, Ana Ribas, ha presentado su dimisión alegando razones personales. A través de una nota de prensa, la agrupación socialista de Sant Josep ha informado que Ribas Alonso, que gestionaba el área de Bienestar Social y Deportes, "estaba meditando esta posibilidad últimamente y ha querido aprovechar la remodelación del equipo de gobierno que se hará tras la salida del alcalde para dejar también la política municipal y afrontar nuevos retos personales".

Hay que tener en cuenta que, tal como publica hoy Diario de Ibiza, Ana Ribas, al ser la número 2 de la lista electoral del PSOE es a quien, según la ley electoral, le corresponde sustituir al alcalde en caso de que este deje el puesto (por razones distintas a una moción de censura o una cuestión de confianza). Así, para que Guerrero, el sustituto "natural" de Marí Ribas, según ha dicho el propio alcalde, Ana Ribas debía renunciar primero a ser alcaldesa.

La actual delegada de Educación en las Pitiüses, Marga Ferrer, que ocupaba el número 10 en la lista electoral, es a quien le corresponde entrar en el equipo de gobierno para cubrir el puesto que deja Ana Ribas.

En la nota, la agrupación socialista de Sant Josep y la Federación Socialista de Eivissa agradecen "la dedicación y profesionalidad" de Ana Ribas, tanto en el Ayuntamiento de Sant Josep como en el Consell de Eivissa, donde formó parte del grupo socialista en la oposición.

CARTA DE DESPEDIDA DE ANA RIBAS





Ha set un plaer

Aquesta carta és una carta d'agraïment. Agraïment als que des de molt jove em varen fer estimar sa política. Mal vista pel comportament d'uns pocs, però sense dubte una de les ciències més polides, sobretot a nivell municipal. Gràcies Xico i Lurdes per inspirar-me tant.





En 2012 vaig ser consellera i vaig viure una experiència fantàstica al Consell. En vaig aprendre molt amb grans companys. En 2015, en Pep Agustinet i el PSOE em varen convidar a fer feina a l'Ajuntament de Sant Josep, al meu poble, on els meus fills van a escola i els meus pares celebren aniversaris. Només puc dir gràcies. Als meus companys, dels que he après molt. Als companys d'oposició per sempre tractar-me amb respecte i educació. I a tota la gran família que forma l'Ajuntament.





Gràcies a tots els veïns i veïnes que amb el seu vot em varen donar l'oportunitat de viure una de ses millors experiències de la meva vida.

Gràcies a tot l'equip del departament d'esports, ha set un plaer fer feina amb valtros.

Gràcies a tots els majors del poble per ensenyar-me tant. Aquest any us he trobat molt a faltar per culpa de sa pandèmia, però esper que molt prompte pugueu disfrutar del programa Som Grans, que amb tant de carinyo vàrem preparar.

Gràcies a totes les associacions esportives, de veïns, de majors i culturals per sa vostra feina desinteressada, tan important per la nostra societat. Sou l'exemple de què junts som millors i feim millors als nostres pobles.





Gràcies a totes les associacions de l'àmbit social. Sense dubte els millors records que m'emporto són de la feina amb valtros. Gràcies a l'equip de Benestar Social, auxiliars administratives, treballadores familiars, educadores i treballadores socials. A vegades poc reconegudes, però per jo les més importants. Gràcies, gràcies i gràcies per estar sempre al costat dels que més ho necessiten. I gràcies a la feina que es fa des del Fons Pitiús de Cooperació, el qual vaig tenir la sort de presidir durant 4 anys. Per jo és l'exemple del que hauria de ser la política insular, tots junts, donant solucions als problemes de la nostra fràgil illa.





El meu motor ha set sempre la il·lusió per millorar es meu poble i sa meua illa. Però hi ha que saber dir adéu quan un sent que així ha de ser. Per això avui dic adéu a s'Ajuntament de Sant Josep. Dic adéu a una etapa que recordaré amb molta estima.

Ha set un plaer.





Ana Ribas Alonso