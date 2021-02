El sector balear del automóvil no se recuperará hasta 2022

La recuperación de las ventas no se va a dar durante este año y habrá que esperar a2022 para poder hablar de reactivación, al menos en el sector balear del automóvil, según las previsiones que manejan los concesionarios de las islas. El presidente de su patronal, Andrés Vidal, recuerda que durante 2020 los coches vendidos en el archipiélago se desplomaron un 45,6% respecto a 2019, y señala que lo que se espera para 2021 es que la demanda sea muy similar a la del pasado ejercicio, con una mínima subida en el mejor de los casos. Según subraya, en Balears no hay en estos momentos un «mercado de automoción» sino exclusivamente un «mercado de sustitución», o lo que es lo mismo, solo se adquiere un automóvil nuevo para reponer otro cuyas averían no le permiten seguir circulando.