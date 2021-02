" El libro 'The House of Ibiza' es un homenaje a mi padre, Rolph Blakstad"

Este libro, que ya se publicó en catalán, se presenta ahora con un volumen de lujo editado en inglés y se traduce al castellano. Rolph Blakstad, hijo del famoso arquitecto canadiense del mismo nombre afincado en Eivissa desde los 70, es el responsable de esta nueva edición de gran formato de la obra maestra de su progenitor. El libro cuenta con la dirección creativa del fotógrafo holandés Conrad White, con 230 páginas de cuidado diseño, papel y encuadernación de lujo y es un compendio del impresionante trabajo técnico y académico del erudito arquitecto.

La obra resume en ocho grandes apartados, con una exhaustiva documentación, los orígenes, las culturas paralelas mediterráneas, las paredes primordiales, las reglas básicas, el alfabeto de las formas y habitáculos, los métodos de edificación, los procedimientos, utensilios, objetos y artesanía, y los diferentes simbolismos de las deidades de las culturas ancestrales relacionadas con la isla, su cultura, religión y arte.

¿Cómo surgió la idea de hacer este nuevo libro?

Desde hace años la gente me paraba por la calle preguntándome por el libro de mi padre. Él trabajó activamente en los años 70, publicando y documentando el libro hasta mediados de los 90. Entonces se consiguió una subvención para traducir el texto al catalán. Llevamos elaborando esta publicación desde el año 2015 y hemos tardado cinco años en estar satisfechos con lo que queríamos para su presentación. Este nuevo volumen tiene los mismos contenidos que el que se publicó en 2013, pero el formato es muy distinto, más actual, elegante y está editado en inglés.

Fue Elías Torres, destacado arquitecto ibicenco y amante de la arquitectura de su padre quien le animó a publicar.

Si, Elías insistió mucho con la publicación de 2013 e hizo de enlace para conseguir la subvención, el resto de la financiación lo hicimos nosotros. Nos animó porque teníamos el texto, su implicación fue un paso más para sacarlo adelante.

¿Qué significa para usted, como heredero del legado de su padre, ver su obra en este nuevo e ilustrado formato?

Es un orgullo para mi poder presentar algo que para mi padre supuso el trabajo de toda una vida. Creo que las cosas ocurren por una razón, por eso este libro no ha salido antes, quizá el momento era ahora pese a las dificultades que atravesamos.

¿Como definiría este proyecto literario?

Como un amplio estudio de la arquitectura y las tradiciones mediterráneas. En estos tiempos que corren vuelve a haber un interés por la tradición, con el concepto de adaptar la tradición a la vida moderna, ya que no está peleada con la vida y el modelo actual.

¿Esta era la idea original de su padre?

Su idea inicial era sacar dos libros: el primer volumen iba a ser su teoría sobre el origen de las casas y el segundo, como se suceden los acontecimientos con los tiempos y la tecnología, era volver a introducir el concepto de una casa tradicional con la actual. Los años y los conocimientos cambian y ahora nos damos cuenta de lo que tenemos, y sobre todo, somos más conscientes de que debemos cuidar nuestro entorno.

¿Es solo para amantes de la arquitectura o para todos los interesados en las tradiciones, el arte, la cultura y la simbología?

Es un libro para todos. Todo el mundo puede encontrar algo interesante. Y si no que lean hasta al capítulo ocho... y luego hablamos.

¿Este nuevo volumen de lujo es un homenaje a la figura de Blakstad para mantener vivo su legado?

Es tanto un homenaje al legado de Rolph Blakstad como a la isla que le brindó un hogar y una arquitectura que le apasionaba.

¿Por qué le apasionaba tanto esta isla hasta el punto de convertirla en su hogar, residencia y lugar de trabajo?

Por dos razones, tal vez la primera fue por la gente, la forma de vida que llevaban, la arquitectura fue algo que le atrapó después. No puedo decir que le enamorara la luz, como todo el mundo dice, porque llegaron a la isla en el mes de octubre y no creo que hubiera un tiempo tan espléndido como para influenciarle en este aspecto.

El volumen habla del origen, la evolución, los paralelismos de la arquitectura clásica, la sagrada y la confluencia de la arquitectura ibicenca con la mediterránea. Es algo que su padre tenía muy presente y más claro que mucha gente en la época.

Él viajó mucho, había estudiado Bellas Artes y era pintor cuando llegó a Ibiza, como muchos artistas de la época tuvo que buscarse otra manera de ganarse la vida. Su familia trabajaba en cine y televisión, viajaron mucho por todo el mundo grabando documentales de naturaleza y también algunos de carácter político. Por el hecho de ser canadiense les consideraban neutrales en todos lados y les invitaban a muchos lugares. Eso le proporcionó una idea global y un concepto diferente de cómo ver la vida, las cosas y el entorno.

Su padre fue un gran amante de la Historia.

Con el ojo que tenía fue capaz de reconocer la misma arquitectura en muchos lugares. Era un apasionado de la Historia, llegó a ser de los primeros restauradores del Museo Británico en Londres. Su capacidad analítica le convirtió en un estudioso profundo de muchas cosas.

¿Cómo fue su trabajo, un tanto desconocido a nivel local, con el Museo Británico?

Recibía paquetes de ánforas para restaurar y mandar de vuelta al museo. Estudiando a fondo encontró similitudes en el Mediterráneo en dos ramas: las que habían estado colonizadas por los cartagineses y las que el imperio romano implantó en todo el Mediterráneo. Las zonas pobladas por los cartagineses eran más pobres y las romanas eran mejores.

¿ Se puede decir que la geometría cúbica de la arquitectura ibicenca la descubrió su padre?

Ahora vuelve a resurgir su forma de entender esa forma de arquitectura, estamos viviendo un aumento e interés por la arquitectura tradicional que se había perdido. En las grandes mansiones de la isla también se ve este efecto, las dimensiones de los volúmenes no importan, lo que realmente vale es la proporción entre ellas, el concepto en sí. Las agrupaciones de casas payesas como las que se encuentran en Sant Agustí no son pequeñas, sin embargo no cambia el concepto de volúmenes.

Pero ahora se hacen casas de 500 y 1.000 metros cuadrados.

Sí, del mismo modo que había palacios en el antiguo Egipto.

Los magníficos dibujos que ilustran el libro reflejan fielmente la idea de arquitectura de Blakstad ¿Son todos suyos?

Son todo dibujos de mi padre de casas que existieron y que aún siguen en pie. Es curioso apreciar que la gran mayoría ya existían.

También aparecen todos los elementos de la arquitectura ibicenca: el portal de ‘feixa’, las columnas, arcos, torres, hasta el simbolismo del sol y la luna y los símbolos religiosos.

Eso requería mucho tiempo de estudio y mucha exposición a otras culturas, un gran interés y una visión muy abierta al mundo que nos rodea. Y sobre todo no tener una mente cerrada.