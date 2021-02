Santa Eulària inició el pasado 2020 una decena de expedientes por infracciones en la normativa sobre animales incluidos dentro de la categoría nacional de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP). Se trata de situaciones que no se pueden configurar como delitos de maltrato, pero que evidencian la falta de concienciación de los propietarios de los animales sobre el bienestar de sus mascotas y la necesaria prudencia con unos canes que pueden suponer un riesgo en caso de que una situación los ponga nerviosos.

Los expedientes, abiertos a instancias de la Policía Local y de la Guardia Civil, se dividen en cuatro apartados y pueden suponer multas en total de hasta los 84.000 euros. La infracción más común, con 5 trámites abiertos, es no tener la licencia preceptiva de PPP. No disponer de este permiso está tipificado como infracción muy grave y está sancionado con multa de entre 2.404 y 15.025 euros.La segunda causa de expediente es llevar al perro sin bozal y/o sin correa. En este caso se han tramitado tres propuestas de sanción por infracciones graves, castigadas con multas de entre 300 y 2.404 euros.El resto son, uno por no estar al día en la vacunación antirrábica, con multa de hasta 1.500 euros, y otro por mal cuidado (mala limpieza de su entorno, refugio inadecuado o falta de comida y bebida), infracción sancionada con 150 euros.