Que Josep Marí Ribas, Agustinet, ya avance la «posibilidad» de prorrogar la moratoria de tráfico marítimo que pesa sobre el puerto de Sant Antoni en cuanto tome posesión del cargo de conseller balear de Movilidad y Vivienda no extraña a José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), ya que «como alcalde se había mostrado favorable a que no volviera la navegación comercial».

Roselló cree que, debido a ese posicionamiento previo, tendrá «un ‘choque cultural’ al aterrizar en la conselleria, donde se quiere abrir al tráfico comercial». Avisa de que «salvo que haya una importante remodelación de cargos, Agustinet se encontrará allí con un ambiente no muy favorable a sus tesis», hostil. No obstante, considera a Marí «una persona suficientemente solvente para meditar las cosas. Seguramente, tendrá que aparcar su antigua condición de alcalde». Por eso, la posible ampliación de la moratoria es, a su juicio, «lógica, porque necesitará tiempo para meditar si tiene que modular su anterior posición. A lo mejor el Agustinet conseller no será el mismo que el Agustinet alcalde, del mismo modo que, como dijo la vicepresidenta Carmen Calvo, el Pedro Sánchez candidato no era el Sánchez presidente del Gobierno».

Roselló insiste en que no debe haber «vencedores ni vencidos» a la hora de tomar una decisión: «Agustinet podría aportar mucho en ese sentido. Paradójicamente, su partido [PSOE] está dividido sobre este particular, de manera que él puede tener, dada su posición previa, la credibilidad de conseguir un acuerdo razonable entre todas las partes». Estima que la moratoria, en todo caso, debe ser «breve, de no más de un par de meses. Llega el verano y hay que aprovechar las potencialidades del puerto».

Precisamente, José Ramón Martín, edil de Ciudadanos que forma parte del equipo de gobierno de Sant Antoni, advierte de que si hay una nueva moratoria, «las navieras no llegarán a tiempo para preparar una programación de cara al verano». Martín opina que «si Agustinet se decide por una nueva prórroga será porque quedaría fatal si nada más llegar aprueba que haya tráfico en el puerto tras haber defendido como alcalde lo opuesto». Critica, además, este cambio de rumbo, cuando «ya estaba casi consensuada la reducción de la eslora de los barcos e iba a aprobarse el día 25 de febrero».

«Lo más acertado»

«Ahora -señala- se abre un nuevo enfoque. Al final seremos los ciudadanos los que perdamos derechos y la posibilidad de tener un barco que nos una con la Península en menos tiempo». Ni a él «ni al equipo de gobierno» les informó Ports de lo que pensaba hacer, asegura Martín. Joan Torres, teniente de alcalde de Sant Antoni y edil de PxE, confirma ese extremo: «Nosotros pedimos una moratoria hasta que estuviera redactado el plan general de puertos, pero Ports de Balears decretó dos meses de prórroga, que terminan a finales de este mes. Según dijeron desde Ports, durante estos dos meses negociarían con todas las partes. Lo que ha pasado desde entonces es que nadie, ni a mi grupo municipal ni a mí como edil de Transportes, nos ha llamado».

Para Torres, la posible moratoria que plantea ahora Josep Marí Ribas «es lo más sensato. Es muy acertado ampliarla. Primero, para que se redacte ese plan y para tener más tiempo para dialogar, si es que quieren consenso». «Espero -añade- que Agustinet lo busque, cosa que no hizo Marc Pons».

El portavoz socialista en Sant Antoni, Simón Planells, aseguró ayer que, en las últimas negociaciones, el conseller Marc Pons no les convenció: «Dijo que quería traer barcos de 90 metros, pero nosotros le respondimos que esa eslora tendría un impacto medioambiental excesivo sobre la bahía. No íbamos a aceptar esta posición y creíamos que podíamos estirar un poco más». La remodelación del Ejecutivo supone «un nuevo escenario y nuevas posibilidades, pues Agustinet conoce de cerca la importancia que tiene la bahía para el potencial turístico de la zona». Cree que «lo tendrá en cuenta» y que podrán «llegar a un buen acuerdo». Insiste en que «lo óptimo» sería que no hubiera tráfico comercial, y que el puerto sea integrado en el pueblo», pero también reconoce que «sería un buen acuerdo que los ferris fueran más pequeños».

Serra: «El tráfico es bueno»

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, avisa de que «la prórroga, si es para alcanzar un consenso, vale, pero llevamos ya dos años así, no hay que alargar más esta situación si no es para conseguir un acuerdo». Como Roselló, Serra recuerda que «siempre» ha defendido que «no tiene que haber ni ganadores ni vencidos», si bien califica de «buenas» las medidas de «reducción de esloras y de velocidad de llegada, y el control de horarios y de aguas, que propone Ports». Porque, a su juicio, «el tráfico comercial es bueno para Sant Antoni, y más en esta situación de pandemia y de cara al futuro».

Pepín Valdés, portavoz de Salvem sa Badia, afirma que la llegada de Marí a Movilidad «representa un cambio de tendencia que, en principio, está bien». Confiesa que ya conversó al respecto con Agustinet el viernes y espera reunirse con él pronto: «Para nosotros es una buena nueva y esperamos un cambio de tendencia, pero hay que esperar acontecimientos».

Podemos se alegra de que se ocupe de Vivienda

Viviana de Sans, secretaria insular de Podemos en Ibiza, considera positivo el nombramiento de Josep Marí Ribas, pues como alcalde «se posicionó claramente en contra de que vuelvan los grandes ferris a la bahía». Cree De Sans que Marí es «muy consciente del impacto negativo que este tipo de tráfico producía». También afirma que «es una buena noticia que sea un ibicenco el máximo responsable en materia de vivienda del Govern, porque precisamente es en Ibiza donde más problemas tenemos para acceder a un inmueble asequible».