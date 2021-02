La marcha del alcalde Josep Marí Ribas, Agustinet, y su integración como conseller balear en el Ejecutivo de Francina Armengol pilló ayer por sorpresa a todos los ediles del Consistorio, incluso a Pere Ribas, teniente de alcalde y líder de Unidas-Podemos en ese municipio. «No se había informado prácticamente a nadie de este asunto porque se han precipitado los acontecimientos», asegura Ribas, que apenas aportó más información: «De momento, mientras no nos podamos sentar a hablar, no haremos declaraciones, es lo que hemos acordado con el PSOE», con el que forman equipo de gobierno. «Ha sido una sorpresa para todos -reiteró Ribas-, incluso para el propio Agustinet, que no esperaba que las cosas fueran tan rápidas y ni siquiera se lo había comunicado a nadie». El teniente de alcalde subrayó, eso sí, que «el pacto de gobierno se va a respetar y, en principio, no se prevé que haya muchos cambios».

El portavoz del PP, Javier Marí, criticó que Agustinet abandone el municipio «en el momento más complicado. No tiene interés en Sant Josep, sólo busca la progresión política en el interior del PSOE. Nada más ser investido ya reconoció su voluntad de ser candidato al Consell». Para Marí no es de recibo que «abandone la alcaldía en un momento tan delicado como el actual, en medio de la crisis generada por la pandemia y con la complejidad de los próximos meses». Para el portavoz popular, «Sant Josep tiene problemas que requieren una actuación urgente, las familias lo están pasando mal, al igual que las empresas y autónomos, y él, en lugar de atender estas necesidades, coge y se va a Mallorca».

«Lo venimos avisando -explica Marí- hace meses: Agustinet está más pendiente de su progresión política que del propio municipio, y hoy se ha constatado». El popular recuerda que nada más ser investido «ya desveló que repetía en el Ayuntamiento porque no quería volver a su trabajo y manifestó su voluntad de ser candidato al Consell en 2023, lo que refleja el nulo interés por el municipio, supone una falta de respeto a sus ciudadanos y un engaño a sus votantes».

Además, no entiende que Josep Marí «se quejara» siempre de «la necesidad de contar con dos mandatos para poder llevar a cabo los proyectos y ahora abandone el barco, dejando al municipio sin haber empezado la tramitación del planeamiento urbanístico y con los planes especiales de patrimonio de los núcleos urbanos sin noticias. De la plaza de Sant Jordi no se sabe nada, del proyecto de la bahía en Cala de Bou ni saben ni contestan, y así todos los grandes proyectos que necesita Sant Josep».

A Vicent Torres, de Proposta per Ibiza, también le sorprende la decisión: «Sobre todo de una persona que siempre ha dicho que lo más importante para él y lo que más le llenaba de satisfacción y orgullo era ser alcalde. La hemeroteca le juzgará en el futuro». No le parece bien «que ahora deje a medias su mandato, con esta crisis y con tantos asuntos urbanísticos pendientes. Debería quedarse, dar la cara y solucionar los temas pendientes».

Torres no sabe si «es una huida hacia delante o hacia atrás para él. Pero este no era el momento de dejar el Ayuntamiento. Tenía a todas las fuerzas políticas municipales a su lado para luchar contra esta pandemia».

Respecto a Ángel Luis Guerrero, Gelu, teniente de alcalde del PSOE, persona de confianza de Marí y más que probable sucesor, cree que está por ver «qué confianza puede generar». Porque Agustinet «es una persona conocida y querida en el pueblo de Sant Josep, donde las familias se aprecian unas a otras, mientras Gelu viene de otra zona del municipio. A él no le votaron como alcalde».

«Una dama por un peón»

Tampoco entiende la maniobra de Francina Armengol, presidenta del Govern. Lo explica en clave ‘Gambito de dama’: «No comprendo que se quite una reina [Pilar Costa] del tablero para poner a un peón [Agustinet]».

El edil de ERC Josep Antoni Prats, antiguo socio de coalición con Agustinet, prefiere no cargar las tintas: «Es una cuestión interna del PSOE. Ellos sabrán. Ahora veremos si son capaces de seguir el mismo ritmo de trabajo». Pero cuando se le insiste, Prats añade una pizca de crítica: «Normalmente, cuando uno se presenta a alcalde se compromete a estar unos años, pero esto ha sido una decisión suya. Supongo que debía ver esta legislatura como la última de su etapa como alcalde. Es una manera de ir dando paso a otros. Lo veo en clave de sucesión».

«Que abandonara el mandato, dejando tantos frentes abiertos, era lo último que podía imaginar», dijo Dani Becerra, portavoz de Ciudadanos, que cree que Guerrero, «sucesor natural de Agustinet», es el edil más preparado para sucederle: «Tiene experiencia en todo, sobre todo en Urbanismo».

Pino Vidal, de Vox, se limitó a decir lo siguiente: «Le deseo lo mejor. No opino nada».