Marí Ribas plantea ampliar la moratoria del tráfico de ferris en Sant Antoni

El consejo de administración de la empresa pública Ports de les Illes Balears tiene previsto reunirse a finales de este mes para acordar el regreso del tráfico de ferris al puerto de Sant Antoni. Sin embargo, la remodelación del Govern balear anunciada ayer puede cambiar el guion del futuro inmediato de la bahía de Portmany. A partir del lunes el todavía alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, se pondrá al frente de la conselleria balear de Movilidad y Vivienda en sustitución de Marc Pons y asumirá también la presidencia del consejo de administración de Ports de les Illes Baleares.

Como alcalde de Sant Josep, Marí Ribas no sólo se ha pronunciado en contra de que se recupere el tráfico de ferris en el puerto sino que el pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado mes de noviembre una propuesta conjunta del PSOE y Unidas Podemos en este sentido. Ahora, cuando aún no ha tomado posesión de su nuevo cargo, Marí Ribas asegura que aún no se puede pronunciar sobre la dirección política que emprenderá la conselleria de Movilidad y Vivienda bajo su dirección, pero admite que pretende que haya «un acuerdo más amplio que el que ha habido hasta ahora» sobre este asunto de «tremenda actualidad e importancia».

«No hace falta ir apretados»

Por ello, Marí Ribas apunta que prolongar la moratoria que acaba este mes sería «una posibilidad». «Estudiaremos cualquier salida para que no nos aprieten los zapatos. Creo que no hace falta ir apretados. Un cambio de conseller merece un poco de tiempo para reflexionar», dijo el aún alcalde de Sant Josep sobre la posibilidad de prorrogar la moratoria.

Hay que tener en cuenta que, a mediados de diciembre, Ports de les Illes Balears acordó prorrogar dos meses (hasta final de febrero) la suspensión del tráfico de ferris en Sant Antoni para tratar de alcanzar un acuerdo de «consenso» con las partes que rechazan que se restablezcan las conexiones marítimas con la Península: los grupos políticos de PSOE, Proposta per Ibiza (PxE) y Unidas Podemos de Sant Antoni, que, al sumar mayoría, lograron que el pleno aprobara una propuesta para instar a Ports de les Illes Balears a que prohíba de forma definitiva el tráfico de ferris en el puerto; y la plataforma ciudadana Salvem sa Badia, de la que forma parte es Nàutic.

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, quiere que se restablezca el tráfico portuario comercial en la bahía, aunque de puertas para fuera defiende el acuerdo que adoptó el pleno del Ayuntamiento con el voto en contra tanto del PP como de Ciudadanos.

Marí Ribas quiere consenso

Salvo el grupo municipal del PSOE, las otras partes que se oponen a la intención de Ports de les Illes Balears de abrir de nuevo el puerto al transporte marítimo no han recibido ninguna propuesta ni convocatoria para negociar un posible acuerdo de consenso, el motivo, en principio, por el cual se amplió la moratoria dos meses. Marí Ribas asegura que cuando asuma su nuevo cargo trabajará para que se alcance «algún tipo de acuerdo». «Más allá de eso no me manifestaré», dijo.

Esta empresa no será nada fácil para el futuro conseller, ya que causa división dentro de la propia Federación Socialista de Ibiza: el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, se ha posicionado públicamente en favor de que Sant Antoni recupere el tráfico de ferris para que no sólo sea el puerto de Vila el que asuma todo el tráfico marítimo comercial de la isla.

Los tres grupos políticos de Sant Antoni, entre ellos el PSOE, también han pedido infructuosamente más tiempo a Ports de les Illes Balears. En concreto, piden que la decisión no se adopte hasta la aprobación definitiva del plan general de puertos de Balears, pero hasta ahora la conselleria del menorquín Marc Pons ha hecho caso omiso a esta reivindicación.

Por otra parte, Marí Ribas también asumirá la gestión de la política de vivienda del Govern, muy criticada por Podemos en Ibiza al entender que se deberían destinar más recursos a la isla, donde el problema de acceso a un techo es mucho más grave que en el resto del archipiélago. Sobre esta cuestión, Marí Ribas asegura que aún no es el momento de pronunciarse. «Hay un plan de gobierno marcado, pero cada persona tiene su estilo. Sobre las reivindicaciones de otros grupos me abstendré de posicionarme», indica.

El PSOE de Ibiza celebra los nuevos cargos de Marí y Costa

La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) expresó ayer a través de una nota de prensa su «satisfacción» por los nuevos cargos que ostentarán el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, en el Govern balear, y la consellera y portavoz del Govern balear, Pilar Costa, en el grupo del PSOE en el Parlament (será la portavoz). Los socialistas destacan la importancia para Ibiza de la conselleria que dirigirá Marí Ribas en esta etapa.