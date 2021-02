Hace apenas un año y 18 días, Josep Marí Ribas, Agustinet, asumía el mando de la Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE) en sustitución del expresidente Vicent Torres, que se vio forzado a dejar antes de tiempo la secretaría general del partido socialista por la crisis de los gastos irregulares de la exsocialista Marta Díaz. Ahora, Marí Ribas consolida su liderazgo en el PSOE de Ibiza y deja la alcaldía de Sant Josep, cuando no se ha alcanzado ni la mitad del mandato, para subir un peldaño más en su ya larga carrera política y entrar en el Govern balear de Francina Armengol. Marí Ribas sustituirá a Pilar Costa, que deja la conselleria de Presidencia, para cubrir la cuota ibicenca en el Ejecutivo autónomo tras la remodelación que anunció ayer por sorpresa Armengol.

Sin tiempo para digerir el cambio, a partir de la semana que viene, Marí Ribas se pondrá al frente de la conselleria balear de Vivienda y Movilidad, de la que depende además la empresa pública Ports de les Illes Balears, y que hasta ahora gestionaba el conseller menorquín Marc Pons.

El aún alcalde de Sant Josep asegura que «hace dos o tres días» que Armengol le expresó su intención de que dejara la alcaldía de Sant Josep para cubrir el hueco que deja Pilar Costa, cuya salida estaba pactada de antemano con la presidenta. «No dije que no. Lo maduré, pero he de confesar que pensaba que no iría tan rápido, que habría más tiempo. Hoy [por ayer] se ha disparado todo», indicó Marí Ribas en declaraciones a este diario.

«Ya dije que no continuaría»

Pese a su satisfacción por «la confianza» de la presidenta al contar con él para completar su equipo en esta remodelación, Marí Ribas asegura que le cuesta mucho dejar el Ayuntamiento. «Le tengo mucho cariño a la alcaldía, y Sant Josep para mí es muy importante, y lo será siempre. Pero he sido alcalde desde 2007, con lo que ya he cubierto tres mandatos y la mitad del actual, y tenemos una estructura de gobierno y un proyecto de mandato muy sólido y consolidado, con proyectos bien definidos... Además, ya había manifestado que no quería continuar [otro mandato más después de 2023]. Puede ser que haya personas que no lo entiendan, pero tampoco es tan extraño».

En la rueda de prensa en la que explicó los detalles de la remodelación del Govern, la presidenta, Francina Armengol, destacó que ha escogido a Marí Ribas porque es «un gran gestor y político, con experiencia sobrada para seguir impulsando la conselleria balear de Movilidad y Vivienda. Es una persona con iniciativa, compromiso y que conoce perfectamente cómo funciona la gestión pública. No le he de enseñar nada para que empiece a trabajar el lunes», dijo.

Marí Ribas reconoce que lo que, en principio, «parece natural», es que el actual primer teniente de alcalde, Ángel Luis Guerrero, sea quien le sustituya y asuma la alcaldía de Sant Josep, aunque acto seguido apunta que no quiere dar su opinión. «Al ser el primer teniente de alcalde y la persona que me sustituía cuando yo no estaba, se puede entender que era mi persona de confianza. También es quien tiene más experiencia. Guerrero entró conmigo en el primer gobierno en 2007. Esta decisión la adoptará el futuro equipo, pero pienso que es lo natural. No puedo decir nada más», señaló, al tiempo que recordó que el PSOE gobierna en coalición con Podemos.

También explica que algunos de sus compañeros, sobre todo los que no sabían nada, se llevaron ayer «una sorpresa» al conocer que dejaba la alcaldía para entrar en el Govern. «Espero que estén contentos, pero seguramente habrá alguno que preferiría que continuara en Sant Josep. Esto pasa siempre. Pero pienso que se lo han tomado bien», dijo.

Candidatura al Consell

Su ascenso político consolida su liderazgo en el PSOE de Ibiza, aunque Marí Ribas indica que esta responsabilidad ya la ostenta desde que fue nombrado secretario general del partido. Al ser preguntado sobre si este espaldarazo a su carrera abre la puerta a que en los próximos comicios lidere también la candidatura del PSOE al Consell de Ibiza, Marí Ribas responde: «Ahora no toca esto. Cuando lleguemos a ese río, ya cruzaremos el puente. El futuro ya se verá».

Pilar Costa: «Creo que este era el momento»

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha manifestado en repetidas ocasiones que Pilar Costa es una de las personas de su «máxima confianza» y ayer insistió en ello para justificar su salida. Pilar Costa deja la conselleria de Presidencia para ser de nuevo la portavoz del grupo socialista en el Parlament.

Armengol negó que haya perdido la confianza en la que era su mano derecha en el Govern y sin querer responder a si la decisión había surgido o no de la propia Costa, la presidenta dijo que la decisión había sido «pactada, hablada». Agregó que tanto Costa como Marc Pons e Isabel Castro, que también salen del Govern, se van «a reforzar el proyecto socialista en otros ámbitos». «Seguirá trabajando [Costa] por esta tierra, como ha hecho siempre. Sólo tengo gratitud por todo lo que ha hecho y seguirá haciendo en el Parlament, donde trabajaremos codo con codo», dijo.

Por su parte, Pilar Costa asegura que ha sido «un gran honor formar parte de este Govern y de este proyecto», en el que, puntualiza, sigue «implicada». Sin entrar en detalles, indica que lleva «muchos años en primera línea en el Govern» y que había «acordado y pactado» con la presidenta Armengol su salida. «Me entrego mucho y creo que ha llegado un límite... Creo que este era el momento».

Costa ya fue la portavoz del grupo socialista en el Parlament en 2015, pero Armengol la incorporó al Govern para sustituir a Joan Boned. En las pasadas elecciones, Costa encabezó la candidatura del PSOE de Ibiza al Parlament con la que logró el escaño que le permite seguir trabajando como diputada. También destacó de Josep Marí Ribas, que formó parte como conseller de su equipo cuando presidió el Consell entre 1999 y 2003, «su capacidad de trabajo». «No se hallará otra persona más entregada y con mayor dedicación. Lo ha demostrado en el Ayuntamiento».