El entrenamiento ‘fit’ al aire libre ha venido para quedarse

La desescalada tras el Estado de Alarma, a finales de la pasada primavera, marcó un antes y un después en los entrenamientos masivos al aire libre. Los ciudadanos se habían buscado la vida para hacer ejercicio en sus hogares durante el confinamiento, y las horas seleccionadas después para salir a hacer deporte fueron aprovechadas al máximo por una sociedad concienciada con la importancia del ejercicio físico.

La pandemia volvió a recrudecerse este invierno y, con el cierre de los gimnasios y centros deportivos, los ibicencos han vuelto a sacar sus esterillas y materiales de gimnasio para mantener una vida saludable sin riesgo de contagiarse. Es la moda fit en la calle.

Los paseos marítimos de las tres principales localidades de la isla y parques como el del bulevar Juan Carlos I de Vila se han convertido en escenarios idóneos para llevar a cabo entrenamientos individuales y grupales. Los tradicionales runners y ciclistas conviven ahora con gimnastas de todos los niveles, deportes de contacto y alumnos de clases funcionales dirigidas por entrenadores personales.

Tamara Domínguez es una joven leonesa afincada desde hace años en Ibiza. Licenciada en Ciencias de la actividad física y el deporte y colegiada en Balears, Tamara va adaptando sus grupos y tarifas en función de las restricciones impuestas en la lucha contra el covid. «Antes se podía entrenar con un máximo de 15 personas, pero ahora es de seis. Mucha gente no tiene una solvencia económica y como no quiero que se queden sin entrenar, he adaptado los precios», afirma esta entrenadora profesional, que ha establecido unas tarifas mensuales de entre 50 y 60 euros que permiten realizar hasta tres entrenamientos semanales.

Tamara combina en sus sesiones trabajos con el propio cuerpo, clases en las que emplean gomas para enfocarse en músculos más concretos y circuitos dinámicos con materiales que ella misma ha adquirido, tales como ketellbells, pesas o plataformas de inestabilidad. «Cambiamos los ejercicios para que el cuerpo no se acostumbre y que los alumnos tengan diferentes estímulos», señala.

La leonesa cree que esta moda -impuesta por las restricciones- de entrenar al aire libre «puede marcar un antes y un después», sobre todo para aquellos que buscan entrenamientos funcionales y no tanto la hipertrofia muscular. «Hay gente más reacia a volver al gimnasio por temas de ventilación y quieren seguir entrenando al aire libre. En Ibiza tenemos suerte por el buen tiempo y es muy agradable», sostiene Domínguez.

Pedro Daniel Román, karateca, graduado y con un máster en gestión deportiva, reconoce que están en auge los entrenamientos «en circuito, con pesos ligeros». Para los gimnasios es «un momento duro», admite Román, aunque puede resultar «una buena oportunidad para que los entrenadores personales se den a conocer». «Se está empezando a ver a mucha gente entrenando en los espacios públicos y en un futuro, de cara a una ordenación urbanística, pueden aprovecharse estos lugares, como con los parques de calistenia», argumenta el deportista ibicenco, que reconoce que quienes optan por la hipertrofia y la musculación «están deseando que abran los gimnasios».

Ejercicio en la calle, el futuro

Otro entrenador personal que prefiere preservar su anonimato anima a las administraciones locales a trasladar a otros barrios este tipo de infraestructuras, donde los usuarios puedan ejercitar su cuerpo al aire libre. En Sant Antoni, en la playa de s’Arenal, también hay un parque de calistenia, y cada vez es más habitual ver en plazas y paseos públicos diferente maquinaria para el entrenamiento físico.

«Con el cierre de los gimnasios y la distancia social hemos buscado espacios públicos. En mi caso, tengo cuatro o cinco clientes y hacemos entrenamiento funcional con el material que tengo», explica este preparador físico, quien reconoce que la gente está «deseando entrenar» y «se están acostumbrando a hacerlo al aire libre». «Muchos me preguntan si no habría la posibilidad de que el ayuntamiento montara más parques de calistenia de este tipo en otros barrios como en ses Figueretes. No es que pueda serlo, es que es el futuro. La gente, sobre todo del norte de Europa, alucina con los gimnasios al aire libre en Ibiza», subraya este entrenador personal, que reivindica la zona ajardinada de Marina Botafoch: «Es un paseo con espacios verdes, donde el suelo es más blando para poder entrenar y encima puedes trabajar con el peso corporal y con barras de calistenia si no tienes material». Este modelo ha venido para quedarse.