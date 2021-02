Cambios en el Govern. La presidenta Francina Armengol mueve sus piezas después de meses de desgaste del ejecutivo por la pandemia del coronavirus en Balears. Por un lado, realiza un triple cambio en la primera línea, con la salida de algunos de sus consellers más cercanos, como Pilar Costa o Marc Pons, y con la entrada de la exconsellera insular Mercedes Garrido al frente de una ampliada conselleria de Presidencia. Por el otro, refuerza al hombre fuerte del ejecutivo, el conseller Iago Negueruela, que pasa a ser portavoz del Govern. Y, finalmente, crea una conselleria para gestionar los fondos europeos que lleguen a Balears. Sin embargo y pese a las exigencias de sus socios de Podemos y Més, no sólo no hay ceses, sino que por ahora no toca Salud.

La remodelación del Govern se venía gestando desde final del verano, especialmente para reforzar el ejecutivo autónomo para la llegada de fondos europeos a Balears. Sin embargo, Armengol sorprendió ayer anunciando los cambios en una semana especialmente tensa en el seno del Pacto por la polémica de los cargos vacunados. Por ahora todos siguen.

El principal cambio pasa por dar mayor protagonismo al conseller de Economía, Trabajo y Turismo, Iago Negueruela, que desplaza como portavoz a Pilar Costa. La ibicenca, del círculo de máxima confianza de Armengol, como reconocía ayer mismo la presidenta, sale del Govern rumbo al Parlament, donde volverá a ser portavoz del PSOE en detrimento de Silvia Cano y cogerá directamente las riendas de las relaciones con los socios del Pacto.

La exconsellera de Territorio y Carreteras del Consell, Mercedes Garrido, será quien sustituya a Costa en Presidencia, aunque con mayores competencias, como Función Pública o Emergencias. En ella recaerá la coordinación interna del ejecutivo, lo que también la pone como una de las interlocutoras con Podemos y Més, en otro movimiento para marcar en corto a los socios.

El segundo conseller en salir es el menorquín Marc Pons, que da el salto a Madrid al frente del gabinete de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Otra salida, como la de Costa, «hablada y pactada», según Armengol. Será reemplazado en la conselleria de Movilidad y Vivienda por el histórico socialista ibicenco y alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas ‘Agustinet’.

Más allá del cambio de caras, Armengol crea la conselleria de Fondos Europeos en sustitución de la conselleria de Administraciones Públicas, cuyos departamentos serán asumidos principalmente por Presidencia, salvo la secretaría de Memòria Democrática, que pasará a la vicepresidencia de Juan Pedro Yllanes. El conseller de Fondos Europeos será el menorquín Miquel Company, mientras la hasta ahora titular de Administraciones Públicas, Isabel Castro, deja de ser consellera, pero seguirá en el Govern.

Otros cambios serán el traslado de Universidades, en manos de Més, a Fondos Europeos, de la misma manera que la delegación de Cultura. Armengol también anunció que reducirá un total de quince altos cargos y asesores.

Donde no ha habido ni la dimisión de los cargos que pedía Més ni ningún otro movimiento es en Salud. «No me he planteado ningún cambio en la conselleria de Salud», se pronunció la presidenta, que se limitó a anunciar la puesta en marcha de la Agencia de Salud Pública sin revelar el nombre de quién estará al frente.

«El Govern reorienta los recursos para la nueva realidad», explicó Armengol: «Con la pandemia cambian las prioridades», zanjó.