Des d’aquest dimecres 10 de febrer i fins al 2 de març s’obri el termini per a presentar les sol·licituds de la convocatòria extraordinària d’ajudes al sector restauració, gimnasos i spas i d'altres, afectats per les mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i contribuir a mantenir la xarxa econòmica de l’illa d’Eivissa.

Aquestes ajudes es tramiten exclusivament en línia, en la seu electrònica del Consell i en les dels ajuntaments. Les pàgines web són les següents:

- Ajuntament d'Eivissa: https://eivissa.sedelectronica.es

- Santa Eulària: https://www.santaeularia.com:447/registroTelematico

- Sant Josep: https://santjosep.sedelectronica.es

- Sant Antoni: https://santantoni.sedelectronica.es

- Sant Joan: https://santjoandelabritja.sedelectronica.es

Es recomana preparar prèviament la documentació a presentar telemàticament i s'haurà d'adjuntar degudament emplenada.

És obligatori utilitzar els models annexos en la convocatòria i no s'admetran altres models de presentació diferent.

Tota la tramitació es realitzarà en línia i per tant, la persona sol·licitant o el representant del mateix haurà de fer el tràmit de sol·licitud mitjançant qualsevol dels sistemes d’identificació electrònica disponibles: certificat electrònic, Clave PIN... En cas de dubte, podeu consultar al següent enllaç el llistat de preguntes freqüents relacionades amb la present convocatòria d’ajudes: www.ajudes.conselldeivisssa.es