Cirugía del Hospital Can Misses deja de ser planta Covid por el «descenso de contagios de los últimos días y la bajada progresiva de las hospitalizaciones», según confirmó ayer el Área de Salud pitiusa, que confía en que esta decisión sea el inicio de la «desescalada progresiva» en el centro.

Así, en cuanto finalice la «desinfección severa» que se está llevando a cabo en la planta de Cirugía, que durante semanas ha acogido enfermos de coronavirus, este espacio volverá a albergar pacientes quirúrgicos. Esta limpieza integral comenzó ayer y está previsto que finalice hoy, por lo que la previsión de la dirección de Can Misses es que los pacientes quirúrgicos regresen mañana a la planta de Cirugía.

Estos últimos, en cuanto la dirección de Can Misses decidió convertir la planta de Cirugía en planta Covid, se trasladaron al viejo Can Misses, a la primera planta de la Unidad de Media Estancia Ca na Majora. Éste es el primero de los espacios de Can Misses que recupera su función habitual después de haberse destinado a los enfermos de coronavirus, que no han dejado de subir desde el final de las fiestas de Navidad. Traumatología y las alas F y G de Medicina Interna permanecen, por el momento, dedicadas exclusivamente a este tipo de paciente.

En estos momentos el Hospital Can Misses acoge a 118 enfermos de coronavirus, 96 en las plantas Covid y 26 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Esta cifra está muy por debajo de los 159 contagiados que estaban ingresados el 29 de enero en el hospital público de Ibiza, el pico más elevado desde el inicio de la pandemia.

A estos 118 hospitalizados hay que sumar los seis que están en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, cuatro de ellos en su unidad de críticos, y los siete que durante la semana pasada y la anterior fue necesario enviar a la UCI de Son Espases, en Mallorca. De estos últimos, al menos dos han salido de la unidad debido a su buena evolución y han pasado ya a una de las plantas Covid.

304 Altas a contagiados en sólo 24 horas El número de altas dadas en las últimas 24 horas a enfermos de coronavirus superó, en mucho, los nuevos contagios (74) por lo que los casos activos cayeron.

118 Ingresados en el Hospital Can Misses Ayer había en Can Misses 118 ingresados, cifra muy por debajo de los 159 que se alcanzaron el 29 de enero.

109 Profesionales sanitarios en vigilancia En estos momentos hay 109 sanitarios apartados de sus funciones por la sospecha de contagio, 62 de ellos con un positivo confirmado.

Los hospitalizados se han reducido un 6% en apenas un día y un 27,5% en una semana. Lo mismo ocurre con los casos activos de coronavirus que hay confirmados ahora mismo en las Pitiusas: 2.696. Esta cifra ha disminuido un 7,9% en un día en el que el número de altas (304) fue muy superior al de nuevos contagios. Además, son un total de 1.050 menos de los que había hace una semana, según los datos de la conselleria balear de Salud, que confirmó ayer un número relativamente bajo de nuevos contagios: 74, dos de ellos en Formentera.

Los casos activos no habían bajado tanto desde el pasado 19 de enero, justo un día antes de que se alcanzara el número máximo de contagios en un día en la isla: 402.

Un fallecimiento

La única nota negativa que dejó la pandemia en las últimas 24 horas en las Pitiusas fue el fallecimiento de una mujer de 79 años contagiada de coronavirus. Tenía patologías previas y en el momento de su muerte estaba ingresada en la UCI de la Policlínica Nuesttra Señora del Rosario, detalló la conselleria balear de Salud. Con ella, ya son 85 las víctimas mortales del coronavirus en las Pitiusas desde el inicio de la pandemia, 52 de ellas únicamente desde que comenzó 2021.

En sus casas, en estado leve o asintomático y con seguimiento y control de los profesionales de Atención Primaria, hay un total de 2.565. De ellos, 2.491 están en Ibiza y los 74 restantes, en Formentera. El total de enfermos de coronavirus en esta isla es de 75, ya que uno permanece hospitalizado, según matizó el Área de Salud pitiusa, que destacó que si bien el número de profesionales sanitarios que están en vigilancia no ha variado en las últimas 24 horas (109) sí se ha reducido el de los que están contagiados: de 65 el martes a 62 ayer. Hace una semana estas cifras eran mucho más elevadas: 150 en vigilancia y 98 contagiados.