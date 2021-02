Sant Antoni no ha contratado el informe de las viviendas de madera de Can Germà

El Ayuntamiento de Sant Antoni aún no ha contratado el informe externo que el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Costa, anunció en el último pleno sobre la legalidad de las casas de madera que se están construyendo en la zona de Can Germà. En respuesta a una moción de control de PSOE-Reinicia, Costa explicó que se ha encargado a un gabinete externo este estudio para aclarar «las dudas» sobre la legalidad de las viviendas que promueven un grupo de médicos.

Costa explicó ayer a este diario que el informe se encargó antes del pleno, pero que «aún no se ha formalizado el contrato». El concejal ya ha pasado al gabinete los cuatro expedientes (segregación de parcela, proyecto de urbanización, derribo de una vivienda existente y construcción de otra prefabricada de madera y licencia para una segunda casa prefabricada). «Se lo están mirando», indicó, al tiempo que insistió en que se trata de un suelo urbano y, al ser además viviendas prefabricadas, se puede considerar el «silencio administrativo positivo».

El concejal reconoció que otros vecinos de la zona «se han quejado» porque, por «culpa del atasco» del departamento de Urbanismo, no se han resuelto solicitudes previas de licencia.

Costa también indicó que se han inspeccionado las obras en curso y que no se ha constatado que se estén ejecutando actuaciones distintas a las que obran en los cuatro expedientes. «Si no fuera así, emprenderíamos acciones contra estos trabajos y no podrían obtener el final de obra y, con ello, ni el acceso a los suministros ni la cédula de habitabilidad», destaca el edil de Urbanismo.

Tras la segregación del terreno, las dos parcelas resultantes reúnen suficientes metros cuadrados para que se pueda construir una vivienda en cada una de ellas, según el concejal de Urbanismo.