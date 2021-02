El coronavirus se ha cobrado una nueva vida en Ibiza en las últimas horas, la de una mujer de 49 años que estaba hospitalizada en Can Misses. El Área de Salud pitiusa informó ayer de la muerte de esta paciente, que tenía patologías previas y que se encontraba ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos(UCI). Con esta defunción, ya son 84 los fallecimientos por covid registrados en las Pitiusas desde que se inició la pandemia. El 60,7 por ciento de estas muertes, es decir, 51, se han producido en lo que va de año.

Otro dato negativo es el ligero incremento del número de pacientes de las Pitiusas hospitalizados por coronavirus, 149 en total, es decir, tres más que los notificados el pasado domingo. En el Hospital Can Misses había ayer 133 enfermos de coronavirus, 19 de ellos en la Unidad de Críticos. En la Policlínica Nuestra Señora del Rosario había cinco pacientes en planta y cuatro en la UCI. A estos hay que sumar los siete enfermos de covid de las Pitiusas que reciben atención en Son Espases, en Mallorca, el hospital de referencia de Balears.

Según los últimos datos actualizados proporcionados por el Área de Salud pitiusa, sí se ha producido un notable descenso de los nuevos casos detectados, ayer solo nueve, todos ellos en Ibiza. Eso significa 43 nuevos contagios menos que en la jornada previa, pero hay que tener en cuenta que los domingos solo se realizan pruebas urgentes.

Mientras los casos detectados fueron escasos, la altas en Ibiza y Formentera alcanzaron ayer casi el centenar, 96 en total. Esto supuso una nueva bajada en el número de casos activos registrados en las Pitiusas que se situó en 3.001, 88 casos menos que los contabilizados el día anterior. El Área de Salud pitiusa destacó que las altas acumuladas desde que se inició la pandemia ascienden ya a 7.213. Esta cifra representa un 70 por ciento del total de casos de covid acumulados, 10.272, es decir, que siete de cada diez contagiados en las Pitiusas ya han superado esta enfermedad.

La cifra de pacientes asintomáticos o leves que permanecen en sus casas atendidos por los profesionales sanitarios de Atención Primaria descendió ayer a 2.852 casos, 91 menos que el domingo. Hay que puntualizar que la bajada se produjo en Ibiza, donde el número de pacientes leves o asintomáticos en seguimiento descendió de los 2.861 registrados el domingo a los 2.772 contabilizados ayer. En Formentera, sin embargo, hubo un ligero aumento hasta los 80, dos más que la jornada anterior.

Asimismo, ayer continuó la tendencia descendente de las últimas dos semanas y bajaron de nuevo los profesionales en vigilancia activa hasta los 113, cinco menos que el viernes, de los que 72 son positivos, nueve menos que en el último recuento.

Se aprecia, además, una bajada en la incidencia del covid en las Pitiusas. En Ibiza la incidencia a catorce y a siete días es de 1.310 y 442 casos por cien mil habitantes. Estos indicadores en Formentera se sitúan en 511 y en 107.

Positivo tras recibir las dos dosis de la vacuna

La conselleria de Salud confirmó ayer que un usuario de la residencia Reina Sofía, en Ibiza, se ha contagiado de coronavirus tras recibir las dos dosis de la vacuna contra el covid. No sería el único caso en Balears, ya que, según informó la portavoz del Govern, Pilar Costa, ayer había doce mayores de residencias de la comunidad que habían dado positivo tras ser vacunados con las dos dosis, lo que representa un 0,08 % del total de inmunizados. Asimismo, puntualizó que «las personas contagiadas, una vez vacunadas, no han desarrollado la enfermedad». En el caso de la residencia Reina Sofía, además de este usuario, también hay cinco trabajadores positivos, pero Salud no pudo precisar si habían recibido ya las dos dosis de la vacuna.