Cocineros y pinches de Can Misses piden que se les vacune ya a todos

Cocineros y pinches del Hospital Can Misses, en Ibiza, se quejaron ayer porque buena parte de ellos no ha recibido todavía la vacuna contra el covid a pesar de que en su trabajo manipulan la comida de los enfermos. «Estamos molestos porque hay algunos integrantes del equipo de cocina que ya han recibido las dos dosis, pero la mayoría de cocineros y pinches no ha recibido ni siquiera la primera y no entendemos por qué», explicaron. Los afectados se han puesto en contacto en reiteradas ocasiones con el departamento de Salud Laboral, que, aseguraron, les «da largas». «Argumentan que todavía no nos toca a nosotros porque no somos profesionales de primera línea. De acuerdo, pero si es así no entendemos por qué ya han recibido la vacuna profesionales de nuestra misma categoría y personal que no trabaja directamente con enfermos de covid, como empleados de oficina y lavandería y dietistas», afirmaron.

En respuesta a estas reclamaciones, el Área de Salud de Ibiza y Formentera explicó que desde finales de la semana pasada se está combinando la vacunación con la segunda dosis del personal de primera línea, que ya se está finalizando, con la aplicación de la primera dosis al resto de profesionales que trabajan en Can Misses. En cualquier caso, puntualizó, «la prioridad sigue siendo el personal de primera línea». Asimismo, el Área de Salud pitiusa explicó que la gestión del personal no sanitario, como sería el caso del servicio de cocina, al igual que el de limpieza o el de mantenimiento, corresponde a una concesionaria, que es la que facilitó el listado del personal que debía recibir primero la vacuna contra el coronavirus, escogiendo aquellos que a su juicio tuvieran relación directa o indirecta con las unidades del centro hospitalario que atienden pacientes covid. «No obstante, preguntaremos a la concesionaria qué criterios ha seguido para elaborar estos listados por si ha habido algún tipo de error», señaló.