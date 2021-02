El número de casos de coronavirus detectados en colegios e institutos pitiusos bajó la semana pasada aunque Ibiza sigue siendo la isla del archipiélago con una mayor incidencia de la pandemia en la comunidad educativa.

Según los datos facilitados ayer por la portavoz del Govern, Pilar Costa, entre el 30 de enero y el 5 de febrero, 146 alumnos de Ibiza dieron positivo, lo que representa el 44,8 por ciento de los contagios registrados en Balears entre estudiantes en ese periodo, que fueron 326. Esta última cifra supone el 0,17 por ciento de los alumnos que hay en los centros educativos de las islas.

En lo que respecta al profesorado, la pasada semana se detectaron cuatro positivos, de los cuales tres eran de Ibiza y uno de Mallorca. Esta cantidad representa el 0,02 por ciento de los 16.340 docentes que hay en Balears.

En ese periodo en Formentera solo dieron positivo en una prueba PCR cuatro estudiantes y ningún profesor.

En cualquier caso, el número de contagios registrados la semana pasada en las Pitiusas está bastante por debajo de las cifras alcanzadas entre el 23 al 29 de enero, periodo en el que se detectaron 314 alumnos y diez profesores positivos en las aulas ibicencas y diez estudiantes contagiados en Formentera.

Sin embargo, de acuerdo con la información recogida por los centros educativos y la unidad específica de salud Educovid, el número de grupos aislados ha sufrido un incremento importante en Ibiza. De los dos grupos que se pusieron en cuarentena en los últimos días de enero se pasó a catorce entre el 30 de enero y el 5 de febrero, lo que supone un 41 por ciento del total de Balears. En concreto, en todo el archipiélago se aisló a 34 grupos, los catorce mencionados de Ibiza más otros trece en Mallorca y siete en Menorca. Esta cifra representa el 0,42 por ciento del total de los cerca de 8.000 grupos que hay en las Balears.

Pilar Costa explicó que actualmente hay 48 grupos en cuarentena, de 37 centros educativos, el 14,15 por ciento del total de centros de colegios e institutos del archipiélago. De estos 37 centros educativos, diez son de Ibiza, trece son de Mallorca y catorce de Menorca.

En referencia a la proporción de estudios de contacto que dan negativo, la semana pasada fue del 83,6 por ciento. En cuanto a los cribados, del 30 de enero al 5 de febrero se aplicaron a 206 alumnos y 48 profesores de trece centros educativos de Balears, con un total de 17 positivos.

Pilar Costa señaló en su comparecencia después del Consell de Govern que la bajada de casos entre la población escolarizada de Balears va en consonancia con la reducción de casos en la población en general. Los datos de incidencia de covid en el archipiélago, señaló, son una muestra de que las medidas restrictivas que se están tomando las últimas semanas están surtiendo efecto y cumpliendo con el objetivo de frenar la expansión del virus. No obstante, insistió en la necesidad de «seguir tomando medidas, no relajarse y ser prudentes y escrupulosos con la protección individual».

Ibiza, a la espera de la vacuna AstraZeneca

Pilar Costa señaló ayer que, si no hay impedimentos, hoy llegarán a Balears 4.780 dosis de la vacuna AstraZeneca, dirigida a población entre 18 y 55 años. La conselleria de Salud, sin embargo, aclaró que todavía no había confirmación de la llegada de esta partida y que, por tanto, no podía señalar cuándo se trasladarían vacunas a Ibiza. Con respecto a la vacunación de los grandes dependientes y de su cuidadores, que está previsto iniciar esta semana, el Área de Salud pitiusa explicó que «se está depurando desde Atención Primaria el listado de grandes dependientes tipo III. El trabajo que se está realizando es identificarlos por grado de movilidad y área de residencia para citar a los que sea posible en el centro de salud y agrupar al resto por zonas para realizar la visita domiciliaria», concretó.