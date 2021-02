Unidas Podemos anunció ayer que apoyará la creación de una comisión de investigación parlamentaria para «esclarecer» los casos de cargos políticos que supuestamente «se han saltado la cola de vacunación», subrayó Esperança Sans, portavoz de la formación morada. «Hay que ser escrupuloso e implacables. Mucho más cuando todavía hay personal esencial que todavía no se ha vacunado. Consideramos que quien se salta la cola de la vacunación tiene que dimitir o se le tiene que cesar de forma inmediata. Esperamos que esta comisión aclare estos aspectos», destacó Sans. Los morados también exigieron los listados de «los cargos vacunados» que el Govern se niega a dar a sus socios de Més y Podemos.

Por su parte, la ejecutiva de Més per Mallorca acordó ayer reiterar al PSIB-PSOE la «destitución de la directora insular de Gent Gran, Sofía Alonso, y del coordinador de vacunación, Carlos Villafáfila», que se vacunaron el primer día en que llegaron las dosis a las islas. Los nacionalistas también enviarán un escrito a la comisión ética del Govern para que emita un dictamen y, en caso de que considere que no es de su competencia, siempre les quedará apoyar la comisión de investigación del Parlament impulsada por Ciudadanos y que Podemos respalda. Més todavía no ha decidido qué hacer y esperará a ver si el PSIB-PSOE acata sus exigencias. También impulsarán que la comisión de transparencia del Consell de Mallorca se reúna para analizar la vacunación de Alonso y exigirán por escrito el protocolo de vacunación con las dosis sobrantes.

De esta forma, los dos socios del PSIB-PSOE en el Govern siguen exigiendo explicaciones y acciones a Francina Armengol. Ninguno de los dos partidos quedó satisfecho con los argumentos de los socialistas expuestos en la reunión del Pacto del viernes.

En los últimos días ha trascendido que diversos altos cargos del Govern y al menos una del Consell de Mallorca, todos ellos socialistas, se saltaron el protocolo y se vacunaron pese a que no eran población de riesgo ni estaban en primera línea de lucha contra la covid. También causó polémica la vacunación antes de tiempo de la regidora de Bienestar Social de Pollença, Francisca Cerdà, y la del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.

Ayer por la mañana, el portavoz parlamentario de Més, Miquel Ensenyat, esperaba explicaciones: «Esperemos que la comparecencia de la consellera de Salud [Patricia Gómez] mañana -por hoy- sea clarificadora». Gómez comparece en el Parlament en una sesión que se presume tensa, ya que deberá explicar las polémicas vacunaciones.

La portavoz del PSIB, Silvia Cano, defendió que «todos los vacunados lo son por criterios técnicos y no políticos», al tiempo que aseguró que «ningún cargo se ha saltado la cola». «Si alguien se vacuna fuera de los protocolos, el PSIB será el primero en pedir responsabilidades», añadió Cano.

Ciudadanos, por su parte, justificó la necesidad de una comisión que debería establecer «qué protocolos se han saltado, quién del Ib-Salut confecciona las listas de vacunados, y qué criterios se tienen en cuenta para saltarse esa priorización», apuntó su portavoz parlamentaria, Patricia Guasp.

También el PP criticó con dureza la estrategia de vacunación liderada por la conselleria de Salud, hasta el punto de que presentó una solicitud «para que la Oficina Anticorrupción investigue el proceso y saber si se han incumplido los protocolos, si es que existen», afirmó el presidente del partido en Balears, Biel Company.

Asimismo, Company lamentó que la comunidad «es demasiadas veces noticia a nivel nacional», en referencia a los casos de explotación sexual a menores tutelados del IMAS, el caso del Hat Bar y ahora con el proceso de vacunación: «La señora Armengol primero intenta tapar los casos, luego lo niega y cuando ya son públicos pone justificaciones».

Vox también apoyará la comisión de investigación propuesta por Ciudadanos.