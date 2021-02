La Policía Local de Sant Josep publicó ayer en sus redes sociales el vídeo de un ejemplar de carabela portuguesa encontrado en es Bol Nou por un vecino de la isla.

La picadura de la carabela portuguesa, también llamada ‘falsa medusa’, es de las más venenosas y dolorosas y puede provocar fiebre, dolor de cabeza, inflamación local, náuseas, vómitos o nerviosismo. En 2018, cuando empezaron a proliferar en Balears (Sant Josep es la zona de Ibiza donde más ejemplares se han visto), el Govern redactó el primer protocolo de actuación ante la presencia de este organismo. Establece el procedimiento a seguir desde una embarcación, así como para recogerla en la arena. Y recuerda una serie de medidas que se deben seguir en caso de picadura de carabelas, como es no rascarse la zona, retirar en caso necesario los restos de tentáculos, no utilizar ni amoniaco ni orina ni vinagre, sino suero fisiológico y aplicar frío, pero no agua dulce.