El Govern no relajará las medidas de prevención por el covid en Ibiza

Pilar Costa, consellera balear de Presidencia, ya lo avisó el pasado fin de semana en Santa Eulària y ayer lo reiteró en su visita al polideportivo de Can Guerxo, que acoge el cribaje del municipio de Sant Josep: la vuelta a la normalidad en las Pitiusas va para largo, será lenta. Dadas las cifras de contagios (la incidencia en Ibiza es aún de 1.438 casos a 14 días, y de 577 en Formentera), Costa descarta que el Ejecutivo flexibilice el próximo viernes, cuando se reúne de manera extraordinaria su Consell de Govern, las restricciones que pesan sobre las Pitiusas, al menos sobre la mayor de estas islas.

«En el Consell de Govern extraordinario -avisó Costa- repasaremos todas las medidas y niveles en las islas. Se tendrá en cuenta no sólo la incidencia acumulada sino también la presión hospitalaria y se podrán tomar decisiones diferentes en función de la situación de cada isla», por ejemplo en Mallorca, donde la tendencia es a la estabilización. «Pero especialmente en el caso de Ibiza no estamos pensando, ni está sobre la mesa, hablar de flexibilizar las restricciones. Porque sus cifras de contagios», prosiguió Costa, «son elevadísimas», como «la presión asistencial que soporta el Hospital Can Misses».

Si bien la tendencia es «a la baja», Costa esgrimió que dada la extraordinaria incidencia acumulada «hay que continuar con las medidas estrictas, de prudencia, que aún existen en la isla y en el conjunto de Baleares». El Ejecutivo balear tiene en cuenta que esa incidencia acumulada tiene «consecuencias en la presión hospitalaria, tanto en planta como en las UCI. Aunque baje el número de positivos, eso no tiene un reflejo inmediato en el hospital, todo lo contrario. Aún tendremos durante semanas una elevadísima incidencia hospitalaria en Can Misses». Ayer mismo, cuatro defunciones más: «Nos esperan aún días especialmente negros en la isla, pero hemos de seguir con la lucha».

La desescalada en la restauración y el comercio también será a paso de tortuga: a tres velocidades. «Se han mantenido reuniones esta semana entre la conselleria de Modelo Económico y la vicepresidencia del Govern para tratar esa desescalada, sobre todo de grandes superficies y centros comerciales, pero se hará de forma pausada. Ya dijimos la semana pasada que la flexibilización de restricciones no debe hacerse de golpe. Hay que evitar que haya aglomeraciones», justificó Costa.

Respecto al cese de Carlos Villafáfila, coordinador de vacunas del Govern, que pide Més por haber recibido la primera dosis sin formar parte de los grupos a los que iba destinada, Costa dijo que el Govern comunicó el viernes a ese grupo y a sus socios del pacto que lo que hay que hacer «es dar apoyo al equipo de vacunación y al de Salud que trabajan incansables» y que, recordó, «son gente, profesionales o responsables con un perfil eminentemente técnico». «En lo que nos queremos centrar -indicó- es en vacunar de la manera más rápida posible».