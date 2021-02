Sigue la escalada de muertos por covid en Ibiza, seis en un día, mientras caen los casos

La buena evolución del coronavirus en las Pitiusas quedó ayer empañada al registrarse la jornada más negra desde que comenzó la pandemia. Seis personas fallecidas en 24 horas. Cinco de estos enfermos de coronavirus estaban en el Hospital Can Misses. Tres se encontraban en plantas Covid: un hombre de 88 años y dos mujeres de 88 y 85. Los otros dos permanecían en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): una mujer de 75 años y un hombre de 70 que procedía de Formentera, detalló el Área de Salud pitiusa. Además, la conselleria notificó una sexta muerte por covid en la misma jornada: una mujer de 90 años que estaba en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

Con estos seis fallecimientos ya son 76 las víctimas mortales del coronavirus en las Pitiusas. Más de la mitad de ellas, un total de 43, se concentran en los 36 primeros días de 2021. Sólo en los últimos siete días han fallecido por covid la friolera de 24 personas, una cada siete horas.

Todos los demás datos de la pandemia fueron positivos. El laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses únicamente detectó 70 positivos, dos de ellos en Formentera, con lo que ya son dos días consecutivos en los que los nuevos contagios están por debajo del centenar. El número de altas prácticamente cuadruplicó el de positivos, lo que deja los casos activos, es decir, en tratamiento o seguimiento, en 3.493, la cifra más baja de las últimas dos semanas y un 14,6% menor que la del viernes pasado, cuando se alcanzó el máximo de contagiados en las Pitiusas: 4.089.

El Hospital Can Misses acoge en estos momentos a 141 enfermos de coronavirus

Los hospitalizados se redujeron de forma considerable. Y no sólo por los fallecimientos. Ayer había 160 enfermos ingresados, quince menos que el día anterior. Sobre el papel, es el segundo día en el que se reducen los ingresados, aunque no se trata de una cifra real, ya que el jueves la reducción se debió a los cinco fallecimientos registrados. En realidad, sin tener en cuenta los fallecimientos, los hospitalizados eran dos más. Esto supone que, en realidad, ayer fue el primer día en que se redujeron los ingresados por covid. El Hospital Can Misses acoge en estos momentos a 141 enfermos de coronavirus: 122 en sus plantas covid y 19 en la UCI. En la Policlínica Nuestra Señora del Rosario hay doce ingresados, cinco de ellos en su propia unidad de críticos. A éstos hay que sumar los siete positivos trasladados a Son Espases, en Mallorca, donde uno de ellos ya salió ayer de la UCI y se encuentra en planta en el mismo hospital. Otros dos pasarán a reanimación o planta en breve.

En sus casas, en estado leve, permanecen 3.333 afectados: 3.198 en Ibiza y 135 en Formentera. Por cuarto día consecutivo, además, se reducen los profesionales sanitarios en vigilancia, pasan de 135 a 118. También los contagiados, que son 83, nueve menos que el día anterior.