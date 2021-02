Antoni Noguera, coordinador de Més, lanzó ayer un ultimátum a Francina Armengol para que destituya de forma fulminante a Carlos Villafáfila, coordinador de vacunas del Govern balear. Esta petición se trasladó ayer al Govern a través de la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, y se pondrá sobre la mesa del Consell de Govern del próximo lunes. La formación considera inadmisible que Villafáfila permanezca en su cargo después de haber recibido la primera dosis contra la covid en la residencia Oms, el día en que se inició la campaña de inmunización en Balears, y por la «falta de transparencia» de la vacunación.

El órdago de Més per Mallorca a sus socios del PSIB-PSOE no termina aquí. También exigen un listado de las personas y cargos vacunadas que no sean población de riesgo y no estén en primera línea de la covid. Todo ello a raíz de que se haya conocido que hasta seis cargos socialistas se inmunizaron el primer día de la llegada de las vacunas.

El socio principal de Francina Armengol también reclama que la comisión ética del Govern investigue si hay otros cargos públicos que se hayan vacunado saltándose el protocolo, y si Villafáfila abusó de su cargo al inyectarse la primera dosis con la partida limitada que llegó el 26 de diciembre a Mallorca.

El coordinador de Més per Mallorca argumentó que exigen la dimisión de Villafáfila debido «a la falta de transparencia y el mal funcionamiento de la campaña». Noguera indicó también que esta petición será puesta sobre la mesa del Consell de Govern del próximo lunes.

Destitución de Sofía Alonso

El líder nacionalista aseguró que como partido ya han exigido la marcha de Sofía Alonso, directora de Gent Gran del Consell de Mallorca, que también se vacunó en la residencia de la calle Oms el mismo día que Villafáfila.

Estas dimisiones, el listado de cargos vacunados a escondidas y la reunión de la comisión ética son exigencias ineludibles para Més per Mallorca. En función de la respuesta que obtengan de sus socios del PSOE tomarán «las medidas oportunas», aseguraron los nacionalistas. El coordinador de Més recordó «la celeridad con la que se reunió la comisión ética cuando estalló el caso contratos» a instancias del PSOE.

Noguera ya advirtió al Govern que había algunas decisiones que trascendían de la gestión de las conselleries y debían tomarse de forma conjunta de todo el Pacto. Se quejó de que «nos enteremos de muchas de las cosas que hace el Govern por los medios de comunicación».

El líder de Més per Mallorca realizó estas declaraciones después de anunciar que pedirán la reprobación de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, por no «preocuparse de Balears y nuestro sector turístico y por la falta de un plan de reactivación que evite el cierre de nuestras empresas». Esta reprobación se presentará en el Senado, Parlament, Consell de Mallorca y ayuntamientos.

En esta misma línea, Més per Mallorca registrará este próximo lunes una iniciativa en el Parlament para que la Cámara balear se posicione a favor de exigir al Gobierno central que «reconozca la vacuna contra la covid-19 como un bien público, así como la necesidad de compartir la propiedad intelectual para afrontar la pandemia de manera global y garantizar la equidad y el acceso».

PP y Cs quieren explicaciones

La diputada nacional por el PP, Margalida Prohens, se preguntó ayer «¿a qué espera Francina Armengol para cesar los cargos políticos que se han vacunado?». Al mismo tiempo, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Patricia Guasp, anunciaba una comisión de investigación para esclarecer «quiénes han recibido la dosis para inmunizarse contra el coronavirus».

Margalida Prohens criticó «la corrupción pandémica que se ha instalado en el Govern de Francina Armengol», en relación a la vacunación contra la covid-19. «El 22 de enero el PSOE nacional sacó un comunicado exigiendo la dimisión de sus cargos públicos que incumplan el protocolo de vacunación. ¿Qué está haciendo Armengol y por qué no ha cesado a los cargos políticos vacunados en Balears? ¿Si no se han cesado cargos intermedios es porque se está protegiendo a alguien?», aseveró Prohens.

La dirigente popular señaló también que «nos volvemos a encontrar ante la misma forma de proceder que con el bar Hat y el escándalo del abuso a menores tutelados: negar la evidencia, poner excusas, perseguir al mensajero y a los medios de comunicación y terminar forzados a dar explicaciones, y en el caso de las menores, obligados por Europa a investigar».

Por su parte, la líder de Ciudadanos, Patricia Guasp, anunció que la formación ha registrado un escrito ante la Mesa del Parlament en el que solicitan la creación de una comisión no permanente de investigación sobre la aplicación del protocolo de vacunación contra la covid-19 en Balears.