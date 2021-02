«Un parásito me está comiendo la cara y en Ibiza no me atienden»

J. A. M es un vecino de Ibiza, de 48 años, que lleva desde el pasado 11 de enero esperando una solución médica para acabar con un parásito que le afecta a la cara. Ha decidido hacer pública su situación cansado de pasar las horas al teléfono buscando soluciones e incluso intentando poner una queja formal, lo que no ha conseguido. La excusa más recurrente que escucha: «es que la prioridad es el covid».

«Tengo un parásito en la cara que me está comiendo y todo el mundo pasa, todo es covid, covid y covid», lamenta el hombre.

Su enfermedad empieza el 11 de enero cuando le diagnostican, según asegura y de forma «errónea», sarna: «Como piensan que es sarna porque había un brote en Ibiza me recetan cinco tubos se Sarcop».

Continúa relatando que esos tubos de crema, tras sucesivas aplicaciones, no le han hecho ningún efecto y su indignación crece cuando relata su visita al médico del Centro de Salud de Vila: «Le llevé las muestras de lo que me salía por la cara y las tiró a la basura, no entiendo nada, y me dijo que era sarna», recalcó.

Su periplo no termina aquí ya que insiste e insiste en ser atendido a través de llamadas telefónicas: «Y me aconsejan que vaya a Urgencias a Can Misses, y eso no puede ser, me parece una tomadura de pelo, no pueden dejar a una persona con un parásito en la cara desde el 11 de enero, y me imagino que como yo, quizá con otros casos, habrá mucha gente».

Reconoce que ha decidido dar el paso de hacer pública su situación porque ya no sabe a quién recurrir y para demostrar su estado envía varias imágenes: «Algo tengo que hacer o si no, termino en un psiquiátrico».

Como uno de los síntomas que sentía era cansancio a final de enero, llamó al número de atención al covid donde le dieron cita para hacerse una prueba PCR: «Me dio negativo, pero para decírmelo me llamaron cinco veces, cinco, para decirme que me quede tranquilo en mi casa».

El mismo día que fue a hacerse la prueba, el pasado 28 de enero, aprovechó para pasar por Urgencias, donde una doctora le hizo un reconocimiento: «La doctora que me atendió se molestó en mirarme bien y encargó un medicamento que tiene que ser visado por Mallorca y que en principio tarda en llegar entre 24 y 48 horas pero todavía no ha llegado, se trata de un tratamiento», lamenta.

J.A.M señala que entiende que la situación sanitaria pueda estar saturada por el covid, pero también asegura que los intentos de elevar una queja formal ante el Área de Salud, han sido infructuosos: «No me dan respuesta, me dicen que me vaya a Can Misses y sé que no soy el único que se queja, algo no va bien», concluyó.