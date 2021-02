El Servicio de Medicina Intensiva de Ibiza recibe mañana la incorporación de dos médicos intensivistas que ejercen como facultativos del SAMU 061 en Mallorca, tal y como anunciaron la Consejera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, y la gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Carmen Santos, la semana pasada, han informado desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

Este refuerzo puntual permitirá a la UCI del Hospital Can Misses asumir un mayor número de pacientes, capacidad que se había visto mermada por el alto número de profesionales en vigilancia activa. A partir de mañana la UCI podrá atender 22 pacientes críticos, 15 en el espacio natural de la UCI y 7 más en la CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria), además de disponer de 7 camas más en la zona de la URPA (Unidad de Reanimación Post Anestesia) para paciente crítico con otras patologías no relacionadas con el covid-19.

Esta semana, gracias a la colaboración de la UCI del Hospital Universitario Son Espases y del SAMU 061, se han derivado 7 pacientes covid que se encontraban estables, para poder garantizar una óptima calidad asistencial, han explicado desde el hospital de Can Misses. Desde mediados de semana no ha sido necesario realizar traslados y este refuerzo permitirá atender en Can Misses a todos los pacientes en la situación actual.

Otra de las circunstancias que está permitiendo aumentar la capacidad del Hospital Can Misses es la recuperación de parte del personal que se encontraba en aislamiento. En los últimos 14 días esta cifra ha pasado de 231 profesionales en vigilancia activa, registrados el 22 de enero, a los 118 que se contabilizaban hoy, un 50% menos.